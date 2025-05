Sugar Ray Leonard le da importante consejo a Manny Pacquiao

El histórico boxeador estadounidense, Sugar Ray Leonard, habló sobre el regreso a los cuadriláteros del pugilista filipino Manny Pacquiao tras cuatro años sin ver acción y lo comparó con la misma experiencia que él vivió tras volver al ring luego de su retiro como peleador profesional.

Estas declaraciones las realizó el legendario campeón welter durante una entrevista ofrecida para FightHub TV, donde consideró que el desgaste físico y mental que se suele vivir durante tanto tiempo fuera de acción son el principal reto al momento de colocarse nuevamente los guantes debido a que ves los cambios que se han reflejado dentro del deporte durante el tiempo que estuviste sin actividad.

“No hay una sola respuesta a esa pregunta, cuando volví, no me di cuenta de que habían pasado 5 años fuera del ring, tienes que acostumbrarte a que te golpeen, a entrenar tan duro a ese nivel, son muchas cosas, es más mental, más psicológico que físico. Tienes que tener ese corazón, ese sentimiento, y sabes qué, lo cuestiono, no, sabes qué, tal vez pueda hacerlo, tal vez él sabe lo correcto que debe hacer y la manera, es solo la forma en que te sientes”, expresó.

Nacho Beristáin considera que Manny Pacquiao será el amplio vencedor ante Mario Barrios. Crédito: John Locher | AP

“No pensamos en lo estúpido que es, los peleadores no pensamos de esa manera en su mayoría, pero sabes, ojalá lo hubiera hecho, aunque nadie podía cambiar mi decisión. Estaba listo para entrar al ring, no al 100%, lo sé, diré que no estaba preparado al 100%, pero hice lo que sentía que debía hacer”, agregó Leonard en sus declaraciones.

Recordemos que Sugar Ray Leonard volvió a los cuadriláteros en 1997, justo siete años después de su retiro como profesional para poder enfrentarse contra Héctor ‘Macho’ Camacho; en este enfrentamiento el estadounidense fue derrotado por un nocaut técnico en el quinto asalto, lo que demostró la enorme diferencia física que existía entre ambos peleadores para aquel momento.

Manny Pacquaio se enfrentará el próximo 19 de julio contra Mario Barrios por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), marcando su regreso al ring desde el 2021 cuando enfrentó a Yordenis Ugas; a pesar de esta inactividad muchos especialistas del boxeo han destacado la ventaja que tendrá el filipino en este duelo.

