J Balvin celebró su cumpleaños en Italia junto con Sofía Vergara, Daddy Yankee y Jimmy Butler

El cantante colombiano J Balvin celebró su cumpleaños número 40 en una localidad de la Toscana, en Italia. El artista celebró este momento especial en compañía de celebridades de la industria del entretenimiento y deporte.

El intérprete de Ginza y Mi Gente se está tomando unos días de descanso de su gira Back to the Rayo como parte de la promoción de su más reciente disco, Rayo (2024). El cantante se encuentra recorriendo varias ciudades de Europa como parte del tour.

Es por eso que decidió celebrar su cumpleaños en la localidad de Moltancino, en la Toscana italiana. J Balvin contó con la compañía de colegas como Daddy Yankee o Zion, así como de figuras de la farándula internacional de la talla de Sofía Vergara, y hasta el basquetbolista Jimmy Butler, de los Golden State Warriors.

Sofía Vergara acaparó la atención de la fiesta ya que no paró de bailar y celebrar durante toda la noche.

Sin embargo, los fans de Balvin no pudieron evitar notar la ausencia de la modelo argentina Valentina Ferrer, novia del reguetonero desde 2017 y con quien tiene un hijo. Aunque hubo comentarios que apuntaban a una supuesta crisis en la pareja, J Balvin se encargó de aclarar los rumores.

Según explicó en sus redes sociales, Ferrer no pudo viajar por problemas migratorios, aunque no profundizó en el tema. El intérprete aseguró que pronto celebrará también en casa con su familia.

El famoso reguetonero colombiano participó en el pódcast de Lechero en Apple Music en donde reflexionó sobre los inicios de su carrera y las dificultades que vivió en ese momento.

Balvin aseguró que su incursión en la música fue tan difícil que no le gustaría repetirlo. “Sin dolor no hay ganancia, es verdad, pero cierro mis ojos y miro hacia atrás y veo a ese chico que empezó en Medellín cuando tenía 15 años y si me preguntas si empezaría de nuevo, diría que no. Fue muy duro, muy difícil, terrible, doloroso”, aseguró.

Asimismo aseguró que la mayor dificultad era que su entorno no creía que él podría lograr cumplir su sueño de convertirse en un artista de talla internacional.

“Luchar con los míos, con la gente de mi ciudad que me decía: ‘es que tú no eres de Puerto Rico, nunca tendrás éxito. ¿cómo vas a grabar con Daddy Yankee si eres de Colombia?’”, indicó.

