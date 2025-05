Ozzy Osbourne sigue sin poder caminar y lo trasladan en silla de ruedas

Oficialmente, Ozzy Osbourne anunció el que será el último concierto de su carrera. Será el próximo 5 de julio en estadio Villa Park de Birmingham, Inglaterra, y aseguran que se está preparando para lograr participar y dar un buen show.

Pese a las ganas de Osbourne y de su equipo de cerrar por todo lo alto una carrera musical de 56 años, se han compartido fotos en las que se muestra el estado en el que se encuentra, incluso está siendo trasladado en silla de ruedas.

Ozzy Osbourne se prepara para dar fin a su carrera musical el próximo 5 de julio. Crédito: Backgrid | Grosby Group

Hay que recordar que el músico fue diagnosticado con Parkinson en el año 2003, pero no lo anunció hasta el 2020, cuando la enfermedad empezó a afectar su cuerpo mucho más. Se sabe que el estado tan avanzado de la enfermedad ha afectado principalmente sus piernas.

Hace meses, en una entrevista con el medio SiriusXM, dijo: “He llegado al 2025. No puedo caminar, pero sigo vivo. Puedo estar lamentándome porque no puedo caminar, pero miro a mi alrededor y veo gente que no hizo ni la mitad de lo que yo hice y no lo lograron”.

Último concierto de Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne es consciente de cómo la enfermedad lo irá afectando cada vez más y es por eso que quiere despedirse de sus seguidores a lo grande. El concierto del 5 de julio promete ser un cierre para su carrera como solista y también para la banda Black Sabbath, el primer proyecto musical que formó y con el que se dio a conocer.

Se dice que el show reunirá a los integrantes originales de Black Sabbath: Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. También participarán Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax, Mastodon, Guns N’ Roses, Tool y Rival Sons.

El mismo músico ha dejado claro que su participación con la banda Black Sabbath será limitada, pues no puede exigir demasiado a su cuerpo. Sin embargo, Tom Morello, el ex miembro de Rage Against the Machine y director musical del concierto, asegura que “este será el espectáculo de heavy metal más grande de todos los tiempos”.

