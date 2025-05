Jennifer Lopez besa a sus bailarines en la boca durante la actuación en los AMAs 2025 

La cantante Jennifer López causó controversia con su presentación en los American Music Awards 2025, donde ofreció un show que pasará a la historia de este evento. La cantante fue la anfitriona de la edición 51 de los AMAs, luego de que debutó en este rol en el año 2015.

‘La Diva del Bronx’ subió al escenario para interpretar su canción ‘Dance Again’.La artista ofreció además una espectacular coreografía que incluyó temas como “APT”, de Bruno Mars y Rosé; “Not like us”, de Kendrick Lamar; “NUEVAYoL”, de Bad Bunny; y “Die with a smile”, de Lady Gaga y Bruno Mars.

Sin embargo, la artista dejó a todos impactados al plantarle un beso a dos de sus bailarines en plena presentación. En medio de su espectáculo comenzó a sonar “Loose control” de Teddy Swims y Jennifer López besó en los labios a uno de sus bailarines para luego, inmediatamente después, besar a una bailarina.

Esto sin duda no pasó desapercibido por los fans, generando opiniones diversas en redes sociales. Lo cierto es que Jennifer Lopez quería causar un impacto con su regreso a los American Music Awards y lo logró con este performance.

Jennifer López era una de las protagonistas de la noche. Además de su impactante show, la artista tenía la importante tarea de conducir la ceremonia de premiación, un rol en el que debutó hace 10 años y hoy vuelve a hacerlo.

Antes de este show, la cantante había ofrecido 10 presentaciones en los AMAs en toda su carrera. En una entrevista reciente para Billboard, Jennifer López confesó que no le gusta mucho ejercer el rol de anfitriona.

“No me encanta ser anfitriona, para ser honesta. Creo que por eso me llevó 10 años volver a hacerlo. Aunque no lo crean, me pongo tímida y nerviosa, pero recuerdo haberme divertido mucho la última vez [en 2015]. Sentí que era buen momento para intentarlo otra vez”, explicó.

Sigue leyendo:

Jennifer Lopez fue demandada por publicar fotos de sí misma tomadas por paparazzi

Jennifer López quiso mejorar su relación con Dios tras separarse de Ben Affleck

Casper Smart, ex de Jennifer López, fue acusado de “delitos menores” en Los Ángeles