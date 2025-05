Varios celulares Samsung se quedarán sin WhatsApp desde junio: cuáles son

A partir del 1 de junio de 2025, varios modelos de teléfonos Samsung dejarán de ser compatibles con WhatsApp, una medida que afectará a miles de usuarios en todo el mundo, incluidos muchos residentes en Nueva York que dependen de esta app como su principal canal de comunicación.

La información fue confirmada por Meta, empresa propietaria de la aplicación, que explicó que esta decisión responde a criterios de actualización tecnológica, eficiencia operativa y seguridad digital.

Meta ha señalado que el avance constante de la tecnología hace que mantener el soporte para teléfonos con versiones antiguas del sistema operativo Android resulte inviable. Los dispositivos más obsoletos carecen de la capacidad necesaria para ejecutar las últimas funciones de la app, muchas de las cuales incluyen componentes de inteligencia artificial como Meta AI, herramientas de privacidad mejoradas y cifrado de extremo a extremo más avanzado.

Además, mantener soporte para equipos desactualizados supone una carga técnica y un riesgo de seguridad para la plataforma, especialmente cuando dichos dispositivos ya no reciben actualizaciones oficiales por parte del fabricante.

Modelos Samsung que se quedan sin WhatsApp en 2025

Aunque WhatsApp no reveló una lista completa de todos los dispositivos afectados, sí confirmó que los celulares que operen con Android 4.4 o versiones anteriores quedarán sin acceso a la app. Entre los modelos de Samsung más populares que cumplen con esa condición están:

* Samsung Galaxy S3

* Samsung Galaxy S4 Mini

* Samsung Galaxy Note 2

Estos dispositivos recibirán notificaciones automáticas desde la aplicación, advirtiendo a los usuarios sobre la pérdida de soporte para que puedan tomar medidas antes del corte definitivo.

Desde el 1 de junio, los celulares que no cumplan con los requisitos mínimos no podrán abrir, actualizar ni instalar WhatsApp desde las tiendas oficiales como la Google Play Store. Además, no se podrá acceder a conversaciones, fotos, videos ni documentos almacenados localmente si no se ha realizado una copia de seguridad previa.

La versión mínima requerida para seguir utilizando WhatsApp será Android 5.0, también conocido como Lollipop. Todo dispositivo que no haya sido actualizado a esa versión, o que no pueda actualizarse por limitaciones de hardware, quedará excluido del servicio.

¿Se perderán los chats, fotos y archivos?

Sí, si no se realiza una copia de seguridad anticipada, es muy probable que los usuarios pierdan acceso a todo el contenido de WhatsApp almacenado en sus teléfonos. Para evitar esto, se recomienda seguir estos pasos:

1) Abrir WhatsApp y dirigirse a Ajustes > Chats > Copia de seguridad.

2) Conectar la cuenta de Google correspondiente.

3) Activar la opción de guardar en Google Drive.

Con esta medida, los usuarios podrán recuperar sus conversaciones en un nuevo dispositivo compatible o incluso restaurarlas si reinstalan WhatsApp más adelante.

¿Cómo saber si tu celular está en riesgo?

Verificar si un dispositivo corre riesgo de perder el acceso a WhatsApp es sencillo. Solo se debe:

* Abrir el menú de Configuración del teléfono.

* Ir a Acerca del teléfono o Información del dispositivo.

* Revisar la versión de Android instalada.

Si aparece una versión inferior a Android 5.0, el celular ya no será compatible con WhatsApp a partir de junio.

¿Qué opciones tienen los usuarios afectados?

Ante esta situación, los usuarios cuentan con varias alternativas para seguir utilizando WhatsApp:

1) Adquirir un nuevo dispositivo. La opción más directa y recomendada es comprar un celular nuevo que cuente con una versión reciente de Android (idealmente Android 10 o superior), lo cual no solo garantiza la compatibilidad con WhatsApp, sino también con otras aplicaciones modernas.

2) Comprar un equipo de segunda mano. Una solución más económica es optar por un teléfono usado que aún sea compatible con Android 5.0 o superior. En estos casos, se debe verificar que el equipo esté en buen estado, no esté bloqueado y tenga acceso a las actualizaciones del sistema.

3) Usar WhatsApp Web o versión de escritorio. También es posible utilizar WhatsApp Web o WhatsApp Desktop, aunque estas versiones requieren que el teléfono principal siga funcionando, ya que es necesario escanear un código QR desde la app móvil para habilitarlas. Si el celular deja de funcionar o no puede abrir la app, estas versiones tampoco estarán disponibles.

Meta actualiza cada cierto tiempo la lista de dispositivos que dejan de recibir soporte en WhatsApp. Estas actualizaciones suelen realizarse una o dos veces al año, y están orientadas a mejorar la seguridad y ofrecer nuevas funciones sin comprometer el rendimiento general de la aplicación.

Por eso es fundamental que los usuarios estén al tanto de estas decisiones, especialmente quienes utilizan modelos de celular más antiguos.

