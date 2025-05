Arrestaron al hermano de Adamari López en Puerto Rico

El hermano de la conductora puertorriqueña Adamari López fue arrestado por un presunto caso de violencia doméstica en Puerto Rico.

Adalberto López Torres, médico y legislador municipal, fue arrestado la tarde del martes en su casa en Humacao, según reportaron medios locales como El Nuevo Día. Según informó al mencionado medio el oficial de prensa de la Comandancia de Humacao, Francisco Colón Rodríguez, el incidente habría ocurrido en la residencia de López Torres en Palmas del Mar.

López Torres fue detenido en la Comandancia de Humacao mientras las autoridades investigan los hechos. Además la juez que lleva el caso ordenó que López sea llevado ante un juez para la posible imposición de cargos.

El presidente de la Legislatura Municipal, Ángel G. Rodríguez Medina, dijo a El Nuevo Día que estará atento al desarrollo de los hechos.

“Como presidente, te puedo decir que nosotros siempre reiteramos el debido respeto al proceso de investigación en curso y vamos a estar atentos al desarrollo de los hechos, confiando que las autoridades correspondientes actúen con la responsabilidad que amerita este caso”, expresó al medio.

Asimismo aclaró que no dará ninguna opinión sobre el caso ´por el momento. “No obstante, en estos momentos no voy a emitir ningún juicio. Si este caso llegara a la Legislatura, pues la Comisión de Ética va a tener que evaluarlo. Pero por el momento no voy a expresar una opinión”, dijo Rodríguez Medina.

El medio de comunicación Primera Hora informó que López Torres ya fue liberado y que su pareja decidió no imponer cargos en su contra.

¿Qué indica el reporte policial?

Según Primera Hora, la pareja del legislador llamó a la policía desde su residencia en Humacao por un presunto altercado. La denunciante alegó a los oficiales que López Torres profirió insultos durante una discusión y aseguró que con una botella rompió el cristal de una puerta de baño y causó otros daños, presuntamente. El informe señala que López aceptó haber cometido las acciones antes mencionadas y cooperó con la policía durante el proceso.

Hasta el momento la conductora Adamari López no se ha pronunciado con respecto a esta situación familiar.

