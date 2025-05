El emotivo regreso de Migbelis Castellanos a ‘Desiguales’ tras ser madre

La presentadora de televisión Migbelis Castellanos regresó el pasado martes a Univision para continuar asumiendo su puesto en el programa “Desiguales”, y a través del anuncio que hicieron en Instagram se notó la receptividad que tuvieron con la noticia. Recordemos que la venezolana se convirtió en madre el 25 de marzo de este año, y esa razón la llevó a permanecer a ausente.

“Es un privilegio poder decidir regresar al trabajo o no, porque no todas las mujeres están en esa posición. Hay muchas que tienen que regresar a su trabajo de 8 a 5 y tienen que buscar una nanny. Tengo a mi mamá en casa, pero gracias a Dios conseguimos un ángel que llamamos nanny, pero que también nos está ayudando a cuidar al niño”, dijo.

Migbelis explicó que, en definitiva, ha sido un proceso bastante complicado, pero en ocasiones se siente abrumada por lo que ha venido viviendo, ya que ella es madre primeriza y siente que, en momentos, debe dedicarse por lo menos algunos segundos para poder canalizar la nueva vida que está enfrentando al lado de su esposo y con el crecimiento de su familia.

Migbelis Castellanos compartió los retos de ser madre primeriza. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

“No ha sido sencillo, pero siento que ya tengo mi carrera, mi trabajo, que me hace sentir proactiva y productiva. En este momento, como que me desconecto un poco porque a veces me siento abrumada en la casa. Sí, necesitas un poquito de espacio para tu pensar; desahogarte también es bueno. Mantener un balance”, añadió.

La Miss Venezuela 2013 detalló que hay ocasiones oportunidades donde está desesperada por no lograr calmar al bebé cuando llora. Luego, cuando está serena, comprende la situación que vive junto a su hijo, quien tiene dos meses desde su nacimiento. Reveló que le deja los biberones llenos de leche para ir a trabajar, aunque el tema de la producción no es algo que realmente le preocupe.

“El amor que siento por mi hijo no se puede describir, pero a veces he estado con él durante el día y yo, que soy su mamá, no logro calmar un llanto. Me siento como que no soy capaz, como frustrada. Luego pasan esos episodios y uno entiende que es parte del proceso”, mencionó en Instagram al contar su experiencia como madre primeriza.

