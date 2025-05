Pedro Moreno habla sobre su arresto y su vida privada: “Ya quedó atrás”

En mayo, el actor Pedro Moreno fue detenido en Miami y hubo rumores de que se trataba, presuntamente, de un robo y de aparentemente ser violento, hecho que se generó por haberle quitado el teléfono a su esposa Bárbara Estévez. Sin embargo, la situación se resolvió y él salió luego de pagar una fianza de $100 dólares. Esta vez, aclaró que jamás ha estado relacionado con el hurto.

“Lo único que quiero compartir es que me sorprendí porque cuando salí me enteré de que dijeron que había saltado un almacén de celulares a mano armada. El problema es que nada que ver; eso sí lo quiero aclarar: no había armas, no había nada. Simplemente, yo, como siempre lo digo, hay un récord policial público; lo pueden revisar desde México, desde el mundo entero. Ahí están los detalles de reporte policial de la detective de lo que sucedió”, dijo.

El actor de la obra teatral “Alta traición” mencionó que no volverá a hablar sobre este tema, ya que siempre ha elegido mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación para evitar cualquier tipo de comentarios. Por ello, pidió que no le vuelvan a preguntar sobre lo que ocurrió, debido a que no responderá sobre ese episodio que vivió frente a las autoridades estadounidenses.

El cubano dijo que quiere que se informen por lo que dijeron los policías, ya que él no dirá más nada sobre este lamentable suceso: “Entonces, no voy a hablar más sobre eso, simplemente estoy contento de que esto fue un episodio que, de cierta manera, nos entristeció mucho, pero ya quedó atrás. Eso ya pasó; mi vida privada siempre le he mantenido así, de manera discreta, y no voy a hablar más al respecto. Lo que pasó es una experiencia; la vida privada la dejó así, cerradita, y aprendo, sí, reflexiono”, agregó.

Pedro se está preparando para el estreno de la mencionada obra, que podrán disfrutar desde el 30 de mayo. Por esta razón, se encuentra en México ya está listo para esta puesta en escena dramática, deseando dejar a un lado su pasado. Aunque antes de finalizar su encuentro con los medios, sí aclaró que está soltero, un tema sobre el cual quiso aclarar las especulaciones sobre su vida amorosa.

No obstante, agregó que todavía existe amor hacia Bárbara, pero por ser la figura materna de sus pequeños: “Mi esposa y yo estamos oficialmente divorciados, es un hecho. Tengo un cariño muy especial por la madre de mis hijos“.

