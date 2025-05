Cazzu negó prohibirle a Ángela Aguilar acercarse a su hija

Cazzu llegó el pasado martes a México y, desde entonces, se generaron especulaciones sobre si Christian Nodal sería capaz de ver a su hija y, sí, lo hizo el miércoles. Se dirigió a un lugar público donde fue captado por las cámaras de los fanáticos que se encontraban en el lugar. Además, contó con la presencia de la policía para que lo custodiaran y pudiera compartir tranquilo con su pequeña, ya que no la veía desde hace mucho tiempo.

La cantante de origen argentino sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y le consultaron si realmente ella la había puesto una prohibición a Ángela Aguilar para que no se acercara a su hija debido a la drástica separación que tuvo con el intérprete del regional mexicano. Por ello, aprovechó para aclarar algunos aspectos que, de forma constante, se registran a los medios de comunicación, pero todo resultó ser falso.

Cazzu dijo que en ningún momento ha puesto restricciones para que estos encuentros no se dieran: “Eso no es cierto, nosotros no tenemos ningún problema con la custodia porque no es posible, en verdad, la vida de su papá y su esposa me parece que yo no podría involucrarme en eso. Esa es la vida de él y esa su papá, y tanto los derechos que tengo yo de acercar personas a su vida, él también los tiene”, dijo.

“Yo pienso que es muy importante para mí, sobre todo para nosotros que estamos tan expuestos y nuestras vidas son tan conocidas por la gente, a pesar de que hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas. Más allá de los sentimientos o lo que pueda estar mal, para mí es importante; yo no le puedo negar su identidad a mi hija“, le respondió a la prensa.

Además, destacó que nunca le ha prohibido a Nodal compartir tiempo con la pequeña, ya que comprende tienen los mismos derechos sobre la menor, especialmente cuando no existen problemas con la custodia de la niña. Resaltó que constantemente se hacen comentarios que no son ciertos, pero detalló que no está en sus pensamientos prohibir que su hija vea a su figura paterna.

“Esa ha sido una sorpresa muy grata para la gente y las mamás porque fue una canción que hice de forma especial con mis pensamientos propios y fue lindo saber que se podía reflejar en otras personas”, dijo sobre uno de sus temas.

Sigue leyendo:

· Christian Nodal se reencuentra con su hija tras un largo tiempo de separación

· Cazzu viajó a México con Inti y reaccionó a preguntas sobre Christian Nodal

· Cazzu se quiebra al recibir una sorpresiva carta de su abuela