Christian Nodal se reencuentra con su hija tras un largo tiempo de separación

El cantante Christian Nodal es, sin duda, uno de los más exitosos del momento, ya que su música ha logrado llegar a diversos rincones del mundo. Sin embargo, ha tenido una vida bastante controversial que lo ha perseguido durante muchos años. Esta vez no es la excepción, debido a que en la tarde del pasado miércoles, después de bastante tiempo, logró reencontrarse con su hija Inti.

El hecho se registró, ya que Cazzu llegó a México hace dos días con su niña de un año. Desde entonces, comenzaron a surgir dudas sobre si existía la posibilidad de que ellos se volvieran a encontrar por la pequeña que nació del amor que en algún momento existió. A su vez, la imagen ha dado la vuelta al mundo, luego de que él estuviera cargando a su única hija.

Según algunos medios de comunicación, su expareja sentimental estuvo con él durante el encuentro. Además, visitaron un restaurante en compañía de la policía de la nación para disfrutar de una estadía en un lugar público sin sentir la presión de los fanáticos presentes.

El intérprete de “Botella tras botella” fue visto montando a la bebé en una camioneta. Sin embargo, en las imágenes no se observó a Cazzu por ningún lado. Mientras tanto, Ángela Aguilar aparentemente no estuvo presente por la promoción de su nuevo disco, y la mamá de la niña tampoco le tendría permitido acercársele.

Ambos han sido reservados sobre este tema y no solo tiene que ver con que sea su hija, sino también porque se está hablando de una menor de edad y de una niña que apenas está comenzando a vivir. Recordemos que cuando él terminó la relación sentimental con la argentina, Inti apenas tenía meses.

Hasta el momento, se desconoce el motivo por el cual él tomó la determinación de dejar la relación de lado, sin importar esa fase de crecimiento de su hija, a quien no había visto durante mucho tiempo, mientras que los rumores no se han hecho esperar sobre lo que podría ser la posible razón de que no se encargara de verla. Lo que sí dejó claro fue que aprovechó para compartir con ella.

