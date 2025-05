Checo Pérez: “Ser la inspiración de nuevas generaciones es lo más grande que me ha pasado”

El mexicano Sergio “Checo” Pérez aseguró que inspirar a las nuevas generaciones ha sido el mayor logro de su carrera como piloto de Fórmula 1. Así lo expresó este jueves durante su participación en la conferencia “Del sueño a la pista: La trayectoria de un campeón mexicano en la Fórmula 1”, celebrada en el marco del Festival de las Ideas 2025, en el estado mexicano de Puebla.

Uno de los momentos más emotivos de su intervención llegó cuando habló del impacto que ha tenido en los jóvenes pilotos. “Cuando llegó a los go-karts y los veo preparándose para llegar a la Fórmula 1 y ser mejor que ‘Checo’ Pérez, para llegar más lejos, para mí es el legado más fuerte, lo que más he disfrutado es que ya vengan las nuevas generaciones”, afirmó.

El piloto también hizo un repaso por su trayectoria y destacó que su éxito no fue producto del azar, sino de la perseverancia, la capacidad de adaptarse a las circunstancias y de generar sus propias oportunidades. “Nunca desistí de mi sueño”, afirmó, al tiempo que motivó a los presentes a mantener la fe en sus metas. “Siempre se crean que sí se puede y que son los mejores”, les dijo.

Pérez también resaltó la importancia del respaldo familiar en su camino a la élite del automovilismo. Compartió que ese apoyo ha sido clave para alimentar su pasión por los autos y alcanzar cada reto personal y profesional. “El amor por los autos y cumplir cada meta se marca cada vez que manejo a toda velocidad en las pistas del mundo”, señaló.

El piloto mexicano también exhortó a sus seguidores a mantenerse firmes en sus objetivos, evitando distracciones y eligiendo siempre el camino desafiante: “Si van por el camino difícil, es que van bien. Cuando miras atrás verás que siempre fue difícil… No me di por vencido y por eso estoy aquí. No se cambien al (camino) fácil, porque ese no llega a lo bueno”.

Finalmente, Checo adelantó que en agosto tomará decisiones importantes sobre su futuro profesional. Aunque evitó confirmar si ya está en negociaciones con alguna escudería tras su salida de Red Bull Racing en 2024, dejó claro que su deseo es volver a la Fórmula 1. “Estoy consciente de que no he cerrado mi carrera como me gustaría y como lo merecemos. Si regreso, será a un proyecto importante que nos motive. De encontrarlo, volveré”, concluyó.

Con información de EFE

