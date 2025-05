Geraldine Bazán confiesa su tristeza por el distanciamiento con su madre

Geraldine Bazán, desde hace muchos meses, enfrenta el rumor de que, aparentemente, estaría distanciada de su madre, Rosalba Ortiz. Durante una entrevista, lo comunicó, hecho que sin duda causó mucha intriga por tratarse de la relación de una progenitora con su hija. Pero no fue hasta entonces que la reconocida actriz ofreció declaraciones y manifestó que es una situación triste para la familia.

“No es algo que me guste a mí estar platicando y ustedes saben que no me gusta hablar de mi vida en general, pero sí me gusta hablar con la verdad. Si es una situación triste, pero, a ver, no soy la única persona que tiene diferencias con la familia. Somos adultos, somos seres humanos y también Creo que el tiempo nos da para recapacitar y para ordenar nuestras ideas”, añadió durante el encuentro con los reporteros.

La expareja sentimental de Gabriel Soto afirmó que están alejadas, aunque no quise revelar a la prensa de cuánto tiempo se estaría hablando. Sin embargo, sí dijo que todo se originó a raíz de las declaraciones que Rosalba daba a los medios de comunicación, las cuales terminaban perjudicando su vida privada. Se sabe que Geraldine es muy reservada y le gusta abordar solo temas profesionales.

“Sí estamos distanciadas un poco porque creo que en cualquier familia puede suceder que no siempre estás de acuerdo con muchas cosas. Pero yo la amo, la respeto, pero sí hubo un momento en el que elegí mi paz y la paz de mis hijas también, sobre todo por las cuestiones mediáticas que no tenían que ver conmigo, pero parecía que sí”, añadió.

La madre de Geraldine en una oportunidad hizo público que la actriz se encuentra alejada de su papá, hecho que presuntamente habría llevado a Bazán a dar por terminada la relación que sostenía con su progenitora. La ex de Soto dijo que estaba cansada de todas esas especulaciones que no tenía nada que ver con ella.

“Sobre todo por cuestiones mediáticas que no tenían nada que ver conmigo, pero parecía que sí. Le pediste todas las maneras posibles, llorando, rogando, en reclamo de todas las formas posibles que dejara de dar declaraciones y demás. Y bueno, pues no sucedió y decidí tomar un poco de distancia, esperando que en algún momento ella reflexione y que podamos volver a tener lo que siempre hemos tenido”, mencionó.

