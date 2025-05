Gabriel Soto negó que Geraldine Bazán causara su ruptura con Martha Julia

Gabriel Soto defendió a Geraldine Bazán luego de que comenzaran las especulaciones sobre que ella había sido la posible causante de que él terminara con la actriz Martha Julia, después de que se dijera que todo entre ellos finalizó por una presunta infidelidad. La exesposa del mexicano compartió un video para dejar claro que ella no tuvo nada que ver en esa ruptura sentimental.

“Pues ya la mamá de mis hijas dijo todo lo que se tenía que decir y dio fechas exactas. Yo no sé de dónde sacaron ese chisme. Dijo que había videos de ella entrando a mi camerino eso es totalmente falso”, dijo durante una entrevista concedida al programa televisivo “Hoy”.

El galán de telenovelas mexicanas aclaró que los tiempos no tienen ningún tipo de coherencia para que Geraldine se haya convertido en la presunta tercera en discordia. Él agregó que fue mucho más adelante cuando ellos sostuvieron una relación sentimental, pero no quiso revelar el motivo por el cual terminó con la villana de “Destilando Amor”, por lo que, hasta la fecha, continúan registrándose especulaciones al respecto.

Soto pidió que, por favor, respetaran la privacidad de todas las personas involucradas; además, se trata de una relación que finalizó hace más de 20 años, razón por la cual él no entiende por qué siguen registrándose todos estos comentarios que terminan siendo perjudiciales para todos: “Yo dejé de andar con Marta Julia dos años antes de que yo empezara mi relación con la mamá de mis hijas; es decir, que es totalmente falso; por favor, ya déjenos en paz tantito”.

Gabriel agregó que siempre apoyará a la madre de sus hijas, la respetará como mujer y la figura que sus pequeñas tienen al frente diariamente, y que ellas también terminan siendo afectadas por todos los comentarios que se generan a través de las redes sociales y medios de comunicación sin fundamento, mientras que ambos por el momento permanecen solteros.

“Geraldine tiene razón; no aquí también peligra un poco la integridad y la reputación, hasta cierto punto, no solamente de la mamá de mis hijas. Evidentemente, en algún momento, el impacto que puede tener sobre mis hijas cosas que no son ciertas, cosas graves que no son ciertas que son infundadas que no tienen verdad, y que finalmente hay gente que sale afectada en esto, principalmente nuestras hijas. Creo que ya Geraldine lo hizo mucho para proteger a nuestras hijas y yo la respaldo como mamá de mis hijas“, añadió durante la entrevista.

