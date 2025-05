Portero hispano robó miles de dólares a ancianos en su edificio antes y después de muertos: se declaró culpable en Nueva York

Alfredo Mateo se declaró culpable de robar aproximadamente $477,685 dólares a una maestra jubilada y a su esposo residentes del edificio donde trabajaba como portero en el Upper West Side de Manhattan (NYC), incluso después de que fallecieran.

El acusado de 38 residente de Yonkers años se declaró culpable ante la Corte Suprema del estado Nueva York de hurto mayor y robo de identidad. Según su declaración, se espera que sea sentenciado a una pena de entre uno y tres años en una prisión estatal y la confiscación de $115,638 dólares el 24 de septiembre de 2025.

“Usando más de dos docenas de cheques robados, Alfredo Mateo vació las cuentas bancarias que estos neoyorquinos construyeron a lo largo de décadas de arduo trabajo”, declaró en un comunicado el fiscal de distrito, Alvin Bragg. “Aunque ambas víctimas lamentablemente ya han fallecido, estábamos decididos a responsabilizar a Mateo por este inquietante fraude. Junto con nuestros colaboradores en la investigación nos mantendremos vigilantes para proteger los ahorros que tanto les costó ganar a los neoyorquinos mayores”.

“Estafar a los jubilados es uno de los delitos más graves que nuestra oficina combate. Reafirmo el firme compromiso de la oficina con la protección de la integridad de nuestros sistemas de jubilación y los fondos de nuestros jubilados”, comentó Anastasia Coleman, Comisionada Especial de Investigación para el Distrito Escolar de la Ciudad de Nueva York (SCI) e inspectora del Sistema de Retiros de los Maestros (TRS).

Mateo fue acusado en octubre de 2024. Según la fiscalía, el portero del edificio 380 Riverside Drive cercano a la Universidad Columbia supuestamente robó los casi $500,000 dólares luego de que una ex residente de 91 años fuese trasladada a un hogar de ancianos, cuyos nombres no han sido revelados, reportó entonces The New York Times.

Una investigación reveló que Mateo depositó 26 cheques que robó a las víctimas desde septiembre de 2022 -cuando murió el esposo- e incluso robó cheques de pensión después de que ambas víctimas habían fallecido, según documentos judiciales. La mujer murió en julio de 2023, pero la estafa siguió hasta octubre de ese año.

Según documentos judiciales, el acusado emitió cheques a su nombre desde la cuenta bancaria de la maestra y los depositó en su cuenta personal. También creó cheques falsos desde la cuenta del esposo de la víctima. Los investigadores dijeron que muchos cheques tenían explicaciones falsas en la línea de notas, indicó PIX11 News.

Incluso intentó cambiar el depósito directo de la cuenta de membresía del TRS de la víctima a la suya personal. La fiscalía señaló que, en al menos dos ocasiones, Mateo llamó al TRS desde su teléfono personal y se hizo pasar por la maestra, que en ese momento tendría 91 años. Al parecer intentó cambiar su voz para que sonara como una mujer mayor después de que su primera llamada no tuviera éxito, según los documentos judiciales.

En 2021 José Rafael Padilla, portero de un lujoso edificio residencial en Manhattan, presentó una demanda diciendo que un residente fallecido le había prometido dejarle un tercio de su patrimonio, pero se determinó que no tenía derecho legal a la herencia porque el supuesto trato sólo se hizo verbalmente.

En junio de 2024 Larry Wecker, anciano contratista en Manhattan (NYC) que antes había sido acusado de tener vínculos con la mafia, fue sentenciado a prisión por una letanía de delitos que incluyen poner en peligro a sus trabajadores inmigrantes y embolsarse millones mientras disfrazaba su empresa como propiedad de una mujer para obtener lucrativos contratos de carpintería.

En marzo de este año Damaris Beltré, preparadora de impuestos en Long Island (NY), fue acusada de estafar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por $12 millones de dólares, dinero que utilizó para comprar joyas, un auto Honda y una casa en República Dominicana, según la fiscalía.

En otro caso similar, en abril del año pasado Rafael Álvarez, preparador de impuestos en El Bronx (NYC) conocido como “el Mago”, fue acusado por el IRS de una estafa fiscal de $100 millones de dólares. Su plan fue calificado uno de los mayores fraudes fiscales jamás cometidos por un solo preparador en EE.UU. El director del FBI en Nueva York, James Smith, lo calificó como “un desaire deliberado contra la integridad del sistema tributario de nuestro país”.