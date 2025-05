Aleska Génesis quiere incursionar en la actuación: le fascinaría ser una villana

Todo indica que el norte de Aleska Génesis luego de La Casa de los Famosos All-Stars es la actuación, pues es algo que le gustaría intentar en su carrera.

En una reciente entrevista con varios reporteros en la Ciudad de México, la modelo venezolana comentó que tiene una visión clara sobre las cosas que le gustaría probar.

“Me estoy dando la oportunidad de abrirme a otros horizontes, como es el medio, la actuación, la conducción, cosa que en cierto momento no lo había tomado en cuenta. Yo soy ingeniera, ingeniera industrial, administradora de empresas, siempre me dediqué a ser empresaria, a crear, y había rechazado de cierta manera el medio, o la conducción, pero después de todo lo que me ha pasado, es algo que me encanta”, afirmó.

Aleska Génesis dijo que se siente feliz por todas las cosas que vendrán en su trayectoria: “Voy a darme la oportunidad que me está dando México de abrirme como conductora o como actriz”.

Además, afirmó: “Siento que a pesar de todo lo que sucedió, la vida me está premiando con todas estas oportunidades”.

Agregó que le encantaría el papel de villana. “Antes no lo veía posible el hecho de estar en el medio o actuación, ahora que me encanta y lo hago con mayor naturalidad, sí fantaseo con esa mala, esa villana”, destacó.

La creadora de contenido aseguró que no es fácil lidiar con todo lo que le sucedió cuando estuvo presa, pero día a día se da ánimo para seguir. “A mí me ayudaron mucho las oraciones, yo hice ayuno, y eso a mí me ayudó tanto, me fortaleció muchísimo”, agregó.

Explicó que siente en ocasiones temor a salir por el ambiente tan tenso que vivió cuando la acusaron de robo. “Todavía vivo las secuelas, emocionalmente sigo trabajando en levantarme. Hay días en que caigo, obviamente no lo demuestro en redes sociales o cámaras, pero hay días en los que sí me dan mis bajones”, aseguró.

