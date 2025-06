Alcaldesa de Washington responde a Shakira tras cancelar su concierto en la ciudad

La cantante colombiana Shakira se vio en la obligación de cancelar su concierto en Washington D.C luego de reprogramar su concierto en Boston. Ante esto la alcaldesa de la capital estadounidense Mayor Muriel Bowser, se pronunció al respecto.

“Shakira, ven aquí. Tienes el resto de la semana para venir. Ven aquí, te amamos. Queremos verte. Queremos trabajar y tener fiesta contigo”, fueron las palabras que expresó la mandataria de Washington.

El concierto de Shakira en Washington estaba previsto como el show de inicio del Orgullo Mundial LGBTIQ+, que este año se realiza en Washington..

Debido a “circunstancias imprevistas” Shakira canceló los conciertos programados para el 29 y 30 en Boston (Massachusetts).

Shakira se encuentra en medio de su gira ‘Las Mujeres ya no Lloran’ por Estados Unidos. Crédito: Rob Grabowski | AP

¿Por qué canceló los conciertos en Boston y Washington?

Shakira anunció el viernes la cancelación de su concierto en Washington luego de reprogramar sus conciertos en Boston. Con respecto a su show en la capital, el motivo de la cancelación fue porque el equipo de Shakira no podía trasladarse con suficiente tiempo desde Boston hasta Washington.

La cantante emitió un comunicado en el que lamentaba no poder ofrecer el concierto como estaba programado en su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ por Estados Unidos.

“Debido a circunstancias ajenas a mi voluntad, me entristece y me duele no poder estar con ustedes mañana en Washington, D.C. Espero poder regresar a Washington D.C. tan pronto como pueda. Mientras tanto, sepan que estoy eternamente agradecida por su apoyo incondicional”, declaró la colombiana en un comunicado.

La web del estadio de los Nationals de Washington publicó un comunicado en el que informó que la producción de la gira de Shakira “no pudo ser transportada a tiempo”, porque hubo “complicaciones con el concierto anterior en Boston”.

Shakira envió otro comunicado en el que expresó cómo se sentía tras la cancelación de sus conciertos en Boston y Washington y agradeció el apoyo de sus fans.

“Nada es más doloroso para un artista que tener que cancelar conciertos con lleno total en estadios, como en Boston y Washington, por razones más allá del control de uno. Hemos navegado juntos por cada bache del camino y ustedes siempre me han llevado al otro lado. Los quiero con todo”, escribió la colombiana.

