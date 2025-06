Cardi B confirmó su romance con Stefon Diggs tras su ruptura con Offset

La rapera Cardi B oficializó su relación con el receptor abierto de los New England Patriots Steffon Diggs. El fin de semana la rapera publicó una foto de ella abrazada con el deportista en un yate.

En otro video, que luego fue borrado de su cuenta de Instagram, aparece la rapera bailando sobre Steffon Diggs mientras el atleta le daba palmadas en su trasero. Esto ocurre luego de la polémica ruptura con el rapero Off Set, padre de los hijos de la rapera, de quién ha hecho varias acusaciones.

Ambas celebridades fueron vistos por primera vez juntos en la ciudad de Nueva York y Miami en febrero de 2025. Luego asistieron juntos a un partido de los New York Knicks en el Madison Square Garden el 12 de mayo.

De esta manera Cardi B rehizo su vida amorosa luego de su polémica ruptura con el rapero Off Set, con quien tiene tres hijos. Cardi B solicitó el divorcio del rapero (cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus) en julio de 2024. Tras el video de Cardi B, Off Set calificó la nueva relación de su exesposa como un “buen lanzamiento y relaciones públicas”.

Cardi B y Off Set se han enfrentado en numerosas ocasiones en redes sociales. La cantante ha acusado al rapero de no cumplir con sus obligaciones como padre.

Según dijo, Offset solo ha visto a su hija menor, Blossom, “cinco veces” desde su nacimiento, que se anunció en septiembre de 2024. En medio de las negociaciones de divorcio, el medio TMZ aseguró que Off Set solicitó a Cardi B una manutención conyugal.

La rapera reaccionó en un X Spaces en donde detalló el nivel de gasto para la manutención de sus hijos y que según dijo Off Set no aporta nada económicamente para el mantenimiento de sus hijos.

Según detalló sus hijos tienen un chofer que cobra 10,000 dólares mensuales, las escuelas de sus dos hijos mayores es de 45,000 y 35,000 dólares. Además, tienen un chef privado. “Mis hijos tienen un chef personal que viene de 7.00 a 17.00 y lo pago yo porque en mi casa no tenemos tiempo para cocinar”.

La rapera no ha ocultado su desprecio hacia el padre de sus hijos. “La única razón por la que este cabrón me pide manutención es porque yo le pedí todo y porque no estoy con mis hijos… Eres un cabrón de mierda”, dijo en el X Spaces.

