Cazzu responde si planea colaborar con Belinda en una canción

La cantante argentina Cazzu respondió a las preguntas sobre si planea tener una colaboración artística con la cantante mexicana Belinda. En su reciente visita a México, la intérprete respondió preguntas de la prensa sobre la posibilidad de cantar con Belinda, con quien ha sido relacionada ya que ambas tuvieron una relación con el cantante mexicano Christian Nodal y que llegó a su fin en malos términos.

Cazzu, quien protagonizó una fuerte ruptura con Christian Nodal, aseguró que no tiene planes de colaborar por el momento con Belinda y explicó la razón. Aunque muchos pudiesen pensar que existe un conflicto entre ambas exnovias de Nodal, lo cierto es que Cazzu considera que para hacer una colaboración se debe conocer más a la persona y que haya una conexión.

La artista explicó que ha tenido contacto con artistas mexicanas como Kenia Os pero explicó que no conoce a Belinda y que la idea de colaborar viene alimentado por el morbo de las personas. “Kenia me parece un amor, con ella sí he podido tener un poco más de relación, pero siento que lo de Beli, la gente lo mueve de una forma más morbosa, no me gustaría alimentar el morbo, siento que esas son conexiones que se tienen que dar con la música, que a veces se dan y a veces no, y está bien”, explicó.

Cazzu aseguró que respeta mucho a las artistas mexicanas. “Yo las respeto mucho a las artistas mexicanas, no las conozco mucho, conozco muy poquitas, creo que conozco a Kenia (Os) y en algún momento crucé mensajes con Danna, pero esas cosas siento que se dan cuando puedo conocer a las personas”, señaló.

Belinda y Nodal rompieron en febrero de 2022 y pocos meses después comenzó su relación con Cazzu, la cual terminó en mayo de 2024. Desde que Nodal y Cazzu iniciaron su relación se alimentó la narrativa de que existía alguna especie de conflicto entre ellas. Sin embargo, Cazzu dejó claro que esta no es la realidad.

Cazzu viajó a México para promocionar su gira por Latinoamérica llamada ‘Latinaje En Vivo’. La artista tiene conciertos programados los días 14, 16 y 18 de octubre en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Sin embargo, se añadió una fecha más en la capital mexicana, el 15 de octubre, luego de que se agotaran los boletos del primer concierto durante la preventa

