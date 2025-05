Cazzu anuncia gira por Latinoamérica: ¿Qué países visitará?

La cantante argentina Cazzu anunció su nueva gira por Latinoamérica ‘Latinaje En Vivo’ con la que recorrerá varios países, incluyendo México. La gira llega después del lanzamiento de su más reciente álbum ‘Latinaje’.

A través de sus redes sociales ‘La Jefa’ anunció su nueva gira con la que se reunirá con sus fans de Latinoamérica. La artista se presentará en su natal Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia y México.

Con respecto a sus presentaciones en México, la artista se presentará en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Las fechas confirmadas son el 14 de octubre en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, el 16 de octubre en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el 18 de octubre en el Auditorio Banamex de Monterrey

La cantante ya agotó dos fechas en el Movistar Arena de Buenos Aires, el recinto más importante de la capital argentina, programados para el 13 y 14 de septiembre. Los demás detalles de la gira de Cazzu por Latinoamérica serán anunciados próximamente.

Cazzu regresó a la música con el lanzamiento de su álbum ‘Latinaje’ luego de la fuerte polémica que protagonizó por su ruptura con el cantante mexicano Christian Nodal. La cantante estuvo en el centro de la controversia luego de que Nodal anunció su ruptura con la argentina pocos meses después del nacimiento de la hija de ambos, Inti. Pocos días después se confirmó su relación con la cantante Ángela Aguilar desatando una ola de especulaciones y rumores.

Cazzu optó por mantenerse alejada de la polémica y se concentró en su hija y su música. Recientemente la artista viajó a México con Inti y hubo muchas preguntas sobre la relación de Nodal con su hija. La artista aprovechó la oportunidad para desmentir algunos rumores sobre su relación con Nodal y Ángela Aguilar.

Cazzu aseguró que reprobaba el acoso en redes sociales que ha recibido Ángela Aguilar. “Sí, por supuesto. O sea es muy difícil porque también siento… yo lo veo muy injusto a que muchas cosas, que estuvieron mal, han recaído sobre ella y no, lo no lo apoyo en absoluto… Siento que uno puede cometer errores… Yo no puedo defenderla porque en realidad no es mi posición tampoco”.

