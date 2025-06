Ángela Aguilar habla sobre supuesta rivalidad con su prima Majo Aguilar

La cantante Ángela Aguilar ofreció una entrevista en la que negó que haya una rivalidad con su prima, la también cantante Ángela Aguilar. Durante mucho tiempo se especuló que ambas primas tenían una rivalidad debido a que las dos son artistas del mismo género musical. Además, ha trascendido que Ángela y Majo están distanciadas desde hace algún tiempo.

En una entrevista para Adela Micha la hija menor de Pepe Aguilar negó que haya una rivalidad con su prima y resaltó que desde niñas fueron muy unidas. “Cómo fregados voy a sentir una rivalidad con mi prima Majo cuando Majo y yo pasábamos todas las navidades juntas, estuvimos juntas; es mi prima mayor, mis papás era como: ‘Majo, cuida a Ángela’, o sea, ella era la que me cuidaba, la que estaba conmigo, jugábamos, veíamos caricaturas”, dijo.

Ángela Aguilar aseguró que no entiende en qué momento comenzó la narrativa de una rivalidad con su prima y resaltó lo difícil que es avanzar en la industria musical siendo mujeres.

“No entiendo en qué momento la narrativa se fue a ‘Ángela odia a Majo’, jamás, es mi sangre, es mi familia y siempre voy a estar para apoyar a las mujeres que al igual que yo están echándole ganas y que al igual que a mí les están tirando (…) Para mí ser mujer en esta industria ha sido muy difícil”, añadió.

La artista aseguró que esta situación no ocurre con los hombres en la industria y puso como ejemplo a su esposo el cantante Christian Nodal y su hermano Leonardo Aguilar quienes cantante el mismo género musical.

“Como mujeres, específicamente en México, les encanta el drama y les encanta meterte en competencia con otra… ¿por qué no le hacemos eso a los hombres? Mi hermano Leonardo canta la misma música que mi esposo ¿por qué ahí no les hacen un drama?. Es muy injusto para las mujeres”, comenzó.

Aunque Ángela Aguilar niega la rivalidad con su prima, Majo Aguilar confirmó hace unos meses que sí existe un distanciamiento con su prima. En medio del escándalo que protagonizó Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal, Majo Aguilar dijo que aunque no tiene comunicación con su familia no puede tolerar los comentarios negativos que ha recibido sobre ellos.

“Hay que ser consecuente con lo que uno siente y piensa. No he tenido comunicación con mi familia durante muchos meses; hace un par de años que no tenemos una relación en la que nos veamos tan frecuentemente”, anunció. “ “Eso no significa que mi tío Pepe y Ángela —voy a hablar de ellos, porque son las personas de las que más se habla— no sean importantes en mi vida. Quiero ser consecuente al transmitirles que, aunque ya no tengo una relación tan frecuente con ellos, los aprecio”

