Blake Lively retiró algunos cargos en su demanda contra Justin Baldoni

La actriz Blake Lively retiró varios cargos en su polémica demanda en contra del actor y director Justin Baldoni. Lively retiró las acusaciones de daño emocional y angustia emocional negligente de su demanda en contra de Baldoni, con quien protagonizó la película It Ends With Us y a quien acusa de acoso sexual y represalias por parte de Baldoni.

El equipo legal de Lively explicó que este movimiento se debe a una necesidad de proteger la salud mental de la actriz en medio de la exposición mediática del caso. Sin embargo, los abogados de Baldoni aseguran que esta es una estrategia desesperada luego de que solicitaron el expediente médico de la actriz tras las acusaciones de daño y angustia emocional.

Es importante aclarar que el hecho de que se hayan retirado estas acusaciones no significa que el enfrentamiento legal haya llegado a su fin. La demanda continúa centrada en las acusaciones por presunto acoso y una supuesta manipulación mediática que habría cometido Baldoni.

El juicio en contra de Baldoni está programado para marzo de 2026. Blake Lively demandó a Baldoni en diciembre de 2024. La actriz interpuso una demanda alegando acoso sexual y un ambiente de trabajo hostil durante el rodaje de la película It Ends With Us en la que fue coprotagonista junto con Baldoni, quien también fue director de la cinta.

Lively alegó que Baldoni incurrió en comportamientos inapropiados en el set de grabación y acusa además al director y su equipo de organizar una campaña de desprestigio en su contra tras sus quejas.

Baldoni respondió asegurando que las acusaciones de Lively en su contra son falsas. Además, el actor presentó una contrademanda por 400 millones de dólares, acusando a Lively, a su esposo Ryan Reynolds y a su publicista de extorsión y difamación.

El actor asegura que las acusaciones de Lively han impulsado una narrativa en su contra que han afectado su carrera profesional de manera negativa. Todavía falta un año para que comience el juicio por lo que ambas partes continúan preparando su caso y recopilando pruebas para cuando comience el proceso judicial.

