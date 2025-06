Shakira se convierte en la artista latina más taquillera del mundo de 2025

La gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ de la cantante colombiana Shakira ha sido la más exitosa de un artista latino en el primer semestre de 2025. De acuerdo con el ránking de mitad de año del Billboard Boxscore, Shakira ha recaudado 130 millones de dólares en su gira que hasta el momento ha visitado varios países de Latinoamérica y se encuentra actualmente en medio de su tour por Estados Unidos.

El ránking registra los conciertos desde el 31 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2025. Shakira obtuvo el segundo lugar general de la clasificación de mitad de año, solo superada por Coldplay. Hasta el momento Shakira ha realizado 21 conciertos mientras que Coldplay se presentó en 20 shows pero recaudó 142 millones de dólares.

El top cinco de este ranking lo completan Seventeen (120.9 millones de dólares en ventas de boletos) en el tercer lugar, Eagles (112.2 millones de dólares) en el cuarto puesto y Paul McCartney (104,5 millones de dólares) en el quinto lugar.

A pesar del gran éxito que ha registrado, la gira de Shakira ha sufrido varios inconvenientes y algunos de sus conciertos, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, han sido reprogramados por problemas operativos y técnicos.

La semana pasada la cantante se vio en la obligación de cancelar su concierto en Boston y también en Washington. El concierto en Boston se canceló por “circunstancias imprevistas” mientras que la cancelación en Washington se debió a que el equipo no podía trasladarse a tiempo para el show en la capital.

La cantante emitió un comunicado en el que lamentaba no poder ofrecer el concierto como estaba programado en su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ por Estados Unidos.

“Debido a circunstancias ajenas a mi voluntad, me entristece y me duele no poder estar con ustedes mañana en Washington, D.C. Espero poder regresar a Washington D.C. tan pronto como pueda. Mientras tanto, sepan que estoy eternamente agradecida por su apoyo incondicional”, declaró la colombiana en un comunicado.

Shakira envió otro comunicado en el que expresó cómo se sentía tras la cancelación de sus conciertos en Boston y Washington y agradeció el apoyo de sus fans.

“Nada es más doloroso para un artista que tener que cancelar conciertos con lleno total en estadios, como en Boston y Washington, por razones más allá del control de uno. Hemos navegado juntos por cada bache del camino y ustedes siempre me han llevado al otro lado. Los quiero con todo”, escribió la colombiana.

Sigue leyendo:

Cardi B confirmó su romance con Stefon Diggs tras su ruptura con Offset

Osmariel Villalobos quiere ser Miss Universe Latina

Taylor Swift habría pagado $360 millones de dólares por recuperar su catálogo musical