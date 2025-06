Eduardo Yáñez habla sobre su lucha constante contra la depresión

Eduardo Yáñez ha enfrentado complejas situaciones, y una de ellas ha sido la forma en que se vio afectado por la depresión. La circunstancia empeoró cuando su madre falleció en el año 2020. El galán de telenovelas buscó ayuda profesional de un psicólogo para sobrellevar el episodio que atravesaba. Sin embargo, no es algo que se supere fácilmente, y se apoya en el ejercicio.

“Nunca estás bien. Es una lucha constante. El día que estás bien, ya saliste sin problema, pero nunca es así. Hay que querer vivir. La depresión es uno de los factores principales para el suicidio. Es una enfermedad con difícil solución, pero sí la tiene. Hay que ser fuerte para pasarla mal, para que después venga la luz. En eso estoy. Por eso hago ejercicio. Estudiar todo lo que tiene que ver con la actuación, el trabajo, iba pasando el tiempo para que llegue un día y veas la luz”, expresó a TVNotas.

El actor busca consuelo en los bonitos recuerdos de su madre, ya que, en ocasiones, no siempre es sencillo seguir adelante con todo lo que tiene que lidiar y que permanece en su mente. Además, también piensa en aquellos que siempre están pendientes de él para que vuelva a sonreír.

“Es una experiencia horrible. Cuando llegas a eso, lo único que quieres es vivir y vivir. Uno de los síntomas de la depresión es el llanto incontrolable por ninguna razón. Yo me agarro del recuerdo de mi madre para salir adelante de este padecimiento, de su enseñanza; de algunos amigos que saben lo que me pasa y que estuvieron ahí conmigo; de Margarita, mi manager, a quien quiero tanto; de la gente que me quiere y que sea preocupado por mí”, dijo a la revista mexicana.

Durante la exclusiva TVNotas, el actor mencionó que en diversas ocasiones llegó a pensar en quitarse la vida, hasta que comprendió que no era la mejor respuesta a sus dificultades. Sin embargo, agregó que no es sencillo entenderlo porque en circunstancias así el llanto y la tristeza se apoderan de él.

“Lo pensé muchas veces, pero mejoré a mí mismo que eso no era una opción. Tú no puedes juzgar a nadie que tiene depresión, porque son diferentes niveles y síntomas. Es inoperable tu cuerpo. No puedes hacer nada. Tratas de enfocarte, pero no puedes. No quieres levantarte de la cama. No puedes ir al baño. Se te seca la boca. No ves bien. No puedes ir a trabajar”, dijo.

