Robert García revela la fórmula para poder vencer a Pitbull Cruz

El entrenador de boxeo, Robert García, aseguró que ya conoce muy bien la estrategia para poder derrotar en el cuadrilátero al mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz al considerar que no es un peleador complicado de estudiar; esto debido a que el próximo 19 de julio se enfrentará contra Ángel ‘Tashiro’ Fierro y esperan poder superarlo para quedarse con el triunfo.

Estas declaraciones las realizó el entrenador azteca durante una entrevista ofrecida para ESNEWS, donde aseguró que existen muchas maneras de poder derrotar a Cruz dentro del ring y han estado trabajando para poder aplicarlas todas con la finalidad de causarle un grave daño que termine en un nocaut a favor de Tashiro Fierro.

“(El Pitbull) Es un guerrero, tiene tremendo corazón y es un guerrero, pero no es muy difícil de estudiar. Tiene un estilo y es el estilo que todo mundo conoce. Ya una vez lo hicimos (derrotarlo con José ‘Rayo’ Valenzuela), aunque sean estilos diferentes hay muchas formas, muchas combinaciones que estamos practicando que harán la diferencia”, expresó.

Tashiro se unió al equipo de Robert García justamente con el objetivo de ayudarlo en su lucha por el triunfo; esto es algo que ya pudo lograr con el Rayo Valenzuela en una pelea que estuvo llena de estrategias inteligentes por parte de su peleador.

“No lo escuché, pero ya sabía lo que iban a decir. Pero bueno, correr de la manera en que Rayo lo hizo, si él (el papá del Pitbull) dice correr… fue un boxeo bonito, una estrategia del Rayo, lo hizo y lo venció. Si no les gustó de esa manera, ahora Fierro no va a correr, quién piensa que va a ser una pelea donde va a correr. Se va a parar, al Pitbull también se le gana por dentro, no es solo boxeando como se le gana al Pitbull, también se le gana peleando”, destacó.

Para finalizar, Robert García aseguró que Pitbull Cruz es uno de los peleadores más fuertes en las 140 libras, por lo que están haciendo la mejor preparación posible para que Tashiro pueda tener un nivel mucho mayor y así quedarse con el triunfo ya sea por nocaut o por decisión de los jueces.

“Está muy fuerte, es un peleador muy fuerte en las 140 libras (el Pitbull). Lo único que puedo decir es que la diferencia entre la pelea pasada y ésta, yo pienso que los golpes ahora son un poquito más finos, más correctos. Si ya lo lastimó una vez y se vio claramente que sí lo lastimó, los golpes serán un poco más efectivos, más correctos, todo eso va a ser una diferencia más grande todavía”, concluyó García.

