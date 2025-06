Así quedó la tabla de las Eliminatorias Conmebol tras 15 jornadas

La Jornada 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 ha concluido. Dejando a Argentina ya clasificada y una tabla de posiciones en la que la pugna por los boletos directos y el repechaje se mantiene al rojo vivo.

Con el formato actual que otorga seis cupos directos y uno para la repesca intercontinental, cada punto se vuelve crucial en la recta final.

Resultados de la jornada 15

La decimoquinta fecha nos dejó encuentros reñidos y resultados que reconfiguran las aspiraciones de varias selecciones:

Paraguay 2 – 0 Uruguay: La Albirroja consiguió una importante victoria en casa que la impulsa en la tabla, frenando el avance uruguayo.

La Albirroja consiguió una importante victoria en casa que la impulsa en la tabla, frenando el avance uruguayo. Ecuador 0 – 0 Brasil: Un empate sin goles que reparte puntos entre dos contendientes directos, sin que ninguno logre sacar una ventaja clara.

Un empate sin goles que reparte puntos entre dos contendientes directos, sin que ninguno logre sacar una ventaja clara. Chile 0 – 1 Argentina: La Albiceleste, ya con su boleto asegurado, sumó una victoria más a su impecable campaña ante una Roja que sigue complicándose.

La Albiceleste, ya con su boleto asegurado, sumó una victoria más a su impecable campaña ante una Roja que sigue complicándose. Colombia 0 – 0 Perú: Otro empate a cero que no favorece del todo a ninguna de las dos selecciones, manteniéndolas en la parte media-baja.

Otro empate a cero que no favorece del todo a ninguna de las dos selecciones, manteniéndolas en la parte media-baja. Venezuela 2-0 Bolivia: La Vinotinto se afianza en la séptima casilla que da boleto al repechaje intercontinental.

Así queda la tabla de posiciones

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol. Crédito: Conmebol.com | Cortesía

La jornada 16 de las Eliminatorias Conmebol se jugará el próximo martes 10 de junio y tendrá encuentros decisivos como:

Bolivia vs. Chile

Uruguay vs. Venezuela

Argentina vs. Colombia

Brasil vs. Paraguay

Perú vs. Ecuador

Por otro lado las dos últimas fechas de las Eliminatorias se jugarán el 3 y 6 de septiembre, respectivamente. Jornada que además de jugarse toda a la misma hora, será definitoria para los cupos restantes a la Copa del Mundo 2026.

