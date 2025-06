Belinda celebra el éxito de la gira de Cazzu en México

La cantante Belinda aplaudió el éxito que ha tenido la cantante argentina Cazzu tras anunciar su gira en México y otros países de Latinoamérica. Belinda y Cazzu tuvieron una relación con el cantante mexicano Christian Nodal y desde entonces se ha impulsado una narrativa de rivalidad entre ellas, algo que Belinda ha decidido desmentir.

Durante el evento de lanzamiento de su álbum ‘Indómita’, Belinda fue cuestionada por la prensa sobre el hecho de que Cazzu haya vendido todas las entradas de sus conciertos en México e incluso tuvo que abrir otras fechas en el Auditorio Nacional.

Belinda se mostró feliz por el éxito que ha tenido Cazzu en suelo mexicano. “Me encanta que haya vendido sus auditorios nacionales y qué padre. Me siento muy feliz que en México la reciban con tanto amor porque se lo merece”, declaró la cantante.

Danna opinó sobre el éxito de Cazzu y expresó lo mucho que la admira: “Yo a Cazzu la amo, me parece una mujer increíble, talentosísima y como todas en esta industria, viene la revolución de las mujeres”, expresó Danna. Kenia Os dejó ver la posibilidad de que haya una colaboración suya con Cazzu y Belinda, aunque no confirmó nada al respecto.

Luego de que Nodal y Belinda rompieron, el cantante comenzó su relación con Cazzu, con quien duró casi dos años y tuvieron una hija juntos. Luego el intérprete de ‘Botella tras Botella’ se casó con Ángela Aguilar tras un polémico inicio de su relación.

Aunque hubo rumores de rivalidad entre artistas, actualmente se ha especulado que Belinda y Cazzu podrían estar trabajando en una canción juntas. Sin embargo, tras su llegada a México Cazzu respondió esta pregunta a la prensa.

Cazzu aseguró que respeta mucho a las artistas mexicanas pero aseguró que la idea de una colaboración con Belinda viene alimentada por el morbo de las personas debido a la historia que ambas comparten.

“Siento que lo de Beli, la gente lo mueve de una forma más morbosa, no me gustaría alimentar el morbo, siento que esas son conexiones que se tienen que dar con la música, que a veces se dan y a veces no, y está bien”, explicó.

Sin embargo, el conductor Javier Ceriani dijo en su programa que ambas artistas estarían coordinando una colaboración. “Nacho Peregrín, el hermano de Belinda, habría entrado a Universal Music acompañado por un productor, con los detalles y condiciones para cerrar la colaboración entre Cazzu y Belinda”, mencionó durante su programa de espectáculos.

