Cazzu defiende a Ángela Aguilar y habla sobre su hija con Christian Nodal

Christian Nodal anunció que su relación sentimental con Cazzu finalizó en mayo del año pasado, pero la controversia inicia cuando, a mediados de junio de 2024, confirma su relación amorosa con Ángela Aguilar y en julio se casan. Por ello, la prensa mexicana no dudó en preguntarle a la ex del cantante sobre ambos.

“Sí, por supuesto. O sea, es muy difícil porque también siento… Yo lo veo muy injusto que muchas cosas que estuvieron ahí mal han recaído sobre ella y no, no lo apoyo en absoluto… Siento que uno puede cometer errores. Yo no puedo defenderla porque en realidad no es mi posición tampoco”, dijo.

La intérprete de “Con otra” se refirió de manera muy respetuosa tanto a Christian como Ángela, de esta forma aprovechando para desmentir varios rumores que se han registrado desde el momento de su separación. Destacó que los únicos inconvenientes que realmente le interesan son aquellos que tengan relación con su pequeña, pero no con el matrimonio de la pareja.

“Lo que sí me parece es que los problemas, creo que los más importantes son… No sé si problemas, sino las cosas que a mí me importan: que se cumplan los derechos de mi hija, nada más, y mis derechos. Que no se me niegue nada de mis derechos ni se me dificulte mi vida, ni mi vida laboral. Esas son cosas que son meramente de su papá y yo… Todo lo demás no me corresponde”, añadió durante el encuentro.

Los medios de comunicación llegaron a mencionar que, aparentemente, la argentina le habría prohibido a Ángela Aguilar acercarse a su hija; sin embargo, con un no rotundo, dijo que esto es completamente falso, ya que, así como ya tiene derecho sobre la pequeña, Christian también los tendrá para poder tener una convivencia sana. Además, explicó que no existen problemas de custodia.

“Eso tampoco es cierto. O sea, la vida de su papá y su esposa me parece que yo no podría involucrarme en eso. Esa es la vida de él, él es su papá y, tanto como yo tengo el derecho de acercar personas a su vida, él también las tiene”, agregó ante los cuestionamientos de la prensa.

