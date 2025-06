Cazzu debutará como actriz en ‘Risa’, película de Netflix

La cantante argentina Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli, acaba de dar un giro sorprendente en su carrera al incursionar en el mundo del cine con su primera película como actriz en ‘Risa’, una producción original de Netflix dirigida por el aclamado Juan Cabral.

En ‘Risa’, Cazzu se mete en el papel de uno de los personajes centrales de esta historia con tintes mágicos y espirituales, protagonizada por la pequeña Elena Romero, quien interpretará a una niña de 10 años que pierde a su padre en un incendio y encuentra una cabina telefónica mágica desde la cual puede hablar con los muertos.

Aunque todavía no se ha revelado cuál será exactamente el rol de Cazzu en la cinta, lo cierto es que su participación promete dar de qué hablar. Y es que este giro en su carrera no es tan sorpresivo como parece. La expareja de Christian Nodal no solo brilla en la música, sino que también tiene una sólida formación académica en cine y diseño multimedia.

Cazzu estudió cine en San Miguel de Tucumán y luego diseño multimedia en Buenos Aires, según confirmaron varios medios argentinos.

‘Risa’ se filmará en escenarios tan imponentes como Ushuaia, en la mágica Tierra del Fuego, y se estrenará en Netflix a finales de 2025 como parte de la iniciativa “Hecho en Argentina”, una apuesta por el talento local.

Además de Cazzu y Romero, el elenco incluye a reconocidos actores argentinos como Diego Peretti y Joaquín Furriel, quienes aportan experiencia y talento al proyecto.

Haz click en la publicación

Mientras tanto, Cazzu no cuelga el micrófono. Sigue girando con Latinaje, su exitoso tour, y se presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 14 y 15 de octubre de 2025.

De esta manera, entre ensayos de actuación y presentaciones, Cazzu sigue demostrando que no hay escenario que se le resista.

Sigue leyendo: