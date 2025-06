Quiere el título: Efraín Juárez asegura que Pumas no debe conformarse con sólo llegar a una Final

El director técnico de los Pumas de la UNAM, Efraín Juárez, está haciendo todo lo posible para tener un gran papel dentro del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y desde ya está trabajando en la pretemporada del equipo para poder impulsar las habilidades de cada uno de los jugadores de su plantilla y al mismo tiempo luchar para conquistar el título de campeón.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante una entrevista ofrecida para Fox Sports, donde aseguró que él no desea conformarse con “solamente llegar a una final” debido a que espera poder ganarla para demostrar el crecimiento obtenido bajo su dirección.

“El día que me vaya sin lograr nada seré de los mismos técnicos que han pasado sin lograr absolutamente nada. Pumas no se puede conformar con una Semifinal o una Final y yo puedo decir de primera mano, porque fui campeón en 2009, que ser campeón no tiene precio y para estos clubes no hay más”, expresó.

Asimismo el entrenador destacó que no desea darle espacio a los jugadores jóvenes solo por hacerlos debutar, sino que está enfocado en poder llevar a los canteranos de Pumas a un desarrollo nunca antes visto y que todos ellos se sientan lo suficientemente calificados para no solo participar dentro de la Liga MX, sino también abrirse las puertas en Europa para poder dar este salto que necesita el balompié azteca.

“Yo no creo en debutar por debutar para decir que me cuelgo una medalla si debuté a tantos jugadores. Yo creo que cuando tú debutas a un joven tiene que estar preparado para consolidarse, no para darle 10 minutos. Sino que es debutarlos, aunque sea 1 o 3 pero son titulares o están peleando un lugar en Selección Mexicana o tiene futuro en Europa, para mí es eso”, destacó Juárez.

“Al llegar a Pumas encontré un club con muchas ganas de regresar a sus bases. Me parece que en esa búsqueda del campeonato, porque no hemos ganado un campeonato en los últimos 14 años, por momentos nos alejamos de nuestras bases. Nos alejamos un poco de el ADN puma”, concluyó el estratega.

