Arturo Carmona responde a Alicia Villarreal tras su altercado con Cruz Martínez

Alicia Villarreal tuvo un fuerte altercado con Cruz Martínez en febrero de este año y ahora se están viendo las caras en un tribunal para resolver su caso, ya que ella alega que aparentemente fue agredida por él. Además, opinó sobre el trato que él tiene con su expareja, Arturo Carmona, y este le respondió.

El actor expresó su desacuerdo con lo que dijo Alicia en una exclusiva que ofreció a Telediario de Monterrey, ya que dejó claro que los problemas que ella tenga con Cruz están separados de su trato con él. Recordemos que tienen una hija en común y él siempre la menciona, pero no es menor de edad; tiene 26 años y vive sola.

“Los dos somos iguales de talentosos, eso sí. Más que dolerme (las declaraciones de Alicia Villarreal), me sacan un poco de base porque, bueno, lo que ella y yo vivimos en su momento fue hace ya muchos años“, dijo Carmona en una entrevista para ‘Siéntese quien pueda’.

“Tenemos una hija. Tenemos que abogar y ver por ella para siempre, por el resto de nuestras vidas. Yo estoy tranquilo porque ella es una gran mamá. (Lo que dijo Alicia) Me sacó un poco de base porque no estoy dentro de ese problema. No es que no me interese, pero estoy al pendiente de lo que pase con mi hija”, dijo al programa de televisión de Univision.

¿Qué dijo Alicia Villarreal de Arturo Carmona?

La intérprete de “Te quedó grande la yegua”, sobre el trato que sostienen Cruz Martínez, su aún esposo, y Arturo Carmona, dijo que le parecía algo muy cómico, ya que no comprende cómo se siguen tratando después de todo.

Alicia también mencionó que una de las cosas que sigue sin entender de Carmona es que él podría buscar a otro profesional para seguir ampliando su carrera artística, pero la situación parece que no cambiará, al menos no por el momento.

“Lo veo muy chistoso. Uno se deja manipular porque al otro le gusta tener el control. (Dicen) ‘Tenemos familias y nos preocupamos’. ¡Si son iguales! O sea, se juntan porque son iguales. Que hagan sus cosas. Eso no tiene nada que ver conmigo. Y qué padre, porque a mí nada más me nace el gusto por hacerles canciones; es lo único que quieren de mí: canciones”, le dijo a María Julia Lafuente.

