Alicia Villarreal contó el peligro que enfrentó por el ataque de su esposo

Alicia Villarreal enfrenta una delicada situación con su un esposo, Cruz Martínez, y es que fue en la madrugada del 16 de febrero cuando la vida de ambos dio un giro inesperado, luego de que ella hiciera una señal para pedir ayuda por haber sido presuntamente agredida físicamente por él ese día. Ahora se encuentran debatiendo el caso en un tribunal para llegar a un consenso.

“Esa noche ya no podría permitirme que hubiera más. Yo he sufrido muchas cosas, como todas las mujeres, pero ya al grado de que sientas que tu vida corre peligro y la tiene una persona que no se puede controlar porque es demasiado violenta, eso yo no se lo puedo permitir”, contó durante una exclusiva a Telediario de Monterrey.

La cantante afirmó que él le pegó aquel día, y no conforme con la agresión, aparentemente Martínez habría querido ahorcarla. Alicia dijo que no entiende qué estaba pensando él en ese momento en el que estado haciendo eso, sin imaginar las consecuencias que pudieron generarse si todo hubiese llegado a mayores después del supuesto acto violento.

“Si (me golpeó). Prácticamente, él me pudo haber dormido con sus manitas. Yo no podía permitirme (más). Sí (quiso ahorcarme), prácticamente no sé cómo funcionaba su mente en ese momento. Una persona enojada Que no se puede controlar ya tiene una enfermedad”, reveló.

Villarreal mencionó que, a pesar de la situación, eso no era algo que se registrara constantemente, o al menos no de esa forma. La conductora del espacio informativo le preguntó si ya estaba lista para disculparlo por todo el daño que él le había hecho, y tajantemente respondió que esa decisión no depende de ella, sino de Dios, ya que considera que no puede tolerar ese tipo de comportamientos solo porque él está molesto.

“Era primera vez que me pescó de esa manera. No es si lo perdono o no, que lo perdone Dios. No voy a permitir que nadie llegue y me tome por sorpresa y que mi vida esté en manos de una persona que está enojada porque ni siquiera sé por qué estás enojado, yo qué te hice. Eso es lo que me pasó y eso es lo que estaba procesando en horas”, agregó durante la entrevista.

