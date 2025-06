Sebastián Ligarde responde a críticas tras adoptar a un joven de 17 años

Sebastián Ligarde hace pocos días le concedió una entrevista a Matilde Obregón, y fueron varios los aspectos de su vida que abordaron. Además, explicó que él y su pareja, hace tiempo, decidieron adoptar a un joven de 17 años, y eso ha generado fuertes comentarios en su contra; él lanzó una advertencia en sus redes sociales.

“Yo acabo de leer unos comentarios, deseándome que pronto esté muerto y que le esté haciendo compañía a mis abuelos, que también ya están muertos. Yo ya tomé la decisión de, definitivamente, borrar y bloquear cada comentario que yo sienta que es irrespetuoso, maleducado o grosero. No entiendo a la gente que agrede de una manera tan inhumana a personas que no conoce”, dijo en un video compartido.

Ligarde le explicó a Obregón que, al momento de tomar la decisión de querer tenerlo como un hijo de manera legal, tenía rato afrontando la etapa de la adolescencia: “Los dos tomamos la decisión porque lo adoptamos ya grande; tenía 17 años. Entonces no nos tocó esa primera parte, pero nos tocó esa parte en donde más nos hizo falta tener un hijo, que fue llegar a los 60 o 70 años”.

El reconocido villano de telenovelas explicó que su hijo adoptivo se ha convertido en una parte fundamental de su vida. Además, el tiempo ha pasado y ya es un hombre, ya que tiene 32 años. A su vez, destacó que desde el inicio le inculcaron buenos valores y jamás tuvo inconvenientes con él por llegar a hacer cosas irregulares.

“Ahorita, para mí, Luisito es mis piernas, mis brazos, ya no puedo hacer muchas cosas. Ahora tiene 32. Es un muchacho maravilloso, no hace drogas, no sale de antro, juega en la tele, limpia la alberca, los animales lo adoran, vive con nosotros. Él está muy allegado a nosotros”, le contó a Matilde.

Antes de dar por culminada la conversación, le explicó a Obregón cómo se dio el momento en que él y su pareja conocieron a Luis: “Él tenía un padre alcohólico que maltrataba mucho a los hijos y a su mamá. El papá la amenazaba con pistolas; en una de esas, se fueron a Chicago, cruzaron el desierto caminando cuando Luis tenía nueve años. Cuando yo tomaba clases de actuación, se inscribió”, expresó.

