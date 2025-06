Jared Leto fue acusado por nueve mujeres de presunta conducta sexual inapropiada

Un grupo de nueve mujeres acusaron al actor Jared Leto de conducta sexual inapropiada y presunto coqueteo con adolescentes durante varios años. Las mujeres calificaron el comportamiento del actor y músico de 53 años de “depredador, aterrador e inaceptable”.

El medio de comunicación Air Mail publicó un artículo en el que varias mujeres afirman haber sido víctimas de de comportamiento inapropiado por parte del actor durante varios años. “Ha sido un secreto a voces durante mucho tiempo”, dijo una de las presuntas víctimas al mencionado medio de manera anónima.

Una de las mujeres aseguró que cuando tenía 16 años estaba en una cafetería cuando se topó con Leto quien, después de una breve conversación, consiguió el número de la adolescente. Luego le hizo varias invitaciones a fiestas y la llamaba constantemente a casa en horas de la madrugada. Según dijo las conversaciones se tornaron sexuales.

Otra mujer, llamada Laura La Rue, asegura que comenzó a tener contacto con Leto cuando tenía 16 años en 2008 en una fiesta en Beverly Hills. La Rue visitó varias veces la residencia de Leto y cuando tenía 17 años el actor se presentó frente a ella estando totalmente desnudo.

En una declaración a Air Mail, un representante de Leto dijo: “Sus comunicaciones no contienen nada sexual o inapropiado… y la Sra. La Rue luego solicitó trabajar como asistente personal del Sr. Leto, lo que subraya aún más la ausencia de algo inapropiado en ninguna de sus interacciones”. Air Mail informa que La Rue niega haber solicitado alguna vez un puesto de asistente personal con Leto.

“Simplemente salió, con el pene al descubierto, como si fuera normal… Pensé que tal vez esto era lo que hacen los hombres adultos”, declaró a Air Mail.

Otra mujer dijo al mencionado medio que comenzó a hablar con Leto con cuando era menor de edad. Comentó que cuando tenía 18 años estuvo en casa del actor y él presuntamente se masturbó enfrente de ella. “Entonces se acercó, me agarró la mano y se la puso encima. Se inclinó y me dijo: ‘Quiero que me escupas'”, relató la mujer.

Un representante del miembro de la banda Thirty Seconds to Mars negó a Air Mail todas las acusaciones en contra del actor. Hasta el momento el actor no se ha pronunciado al respecto.

