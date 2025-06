Miley Cyrus mentía a su contador para cubrir gastos de drogas

En una reveladora confesión durante un episodio del podcast Every Single Album, Miley Cyrus habló abiertamente sobre una etapa oscura de su vida. La cantante admitió que solía esconderle a su contador el dinero que gastaba en drogas, un comportamiento que con el tiempo se volvió una carga emocional difícil de ignorar.

Según explicó, esta decisión respondía a su negativa a enfrentar la realidad de una adicción que entonces se rehusaba a aceptar.

“Las drogas eran el gasto más grande, y para ocultárselas a mi contador, las llamábamos ‘ropa vintage’“, dijo Cyrus al hablar de su álbum de 2015, Miley Cyrus & Her Dead Petz. “Y entonces recibía estos cheques. Eso pasa todo el tiempo durante las giras“.

“Cada vez que me veía, me preguntaba: ‘¿Dónde está esa camiseta original de John Lennon de unos 15 mil dólares que compraste?’. Y yo le decía: ‘Ah, está arriba’. Le decíamos que queríamos protegerla, que era muy delicada. ‘La tela, hay que cuidarla’“, agregó.

Afortunadamente, según la cantautora, esa etapa ya quedó atrás y actualmente trata de mantenerse sobria y sin mentirle a su equipo de trabajo.

“Compré mucha ropa vintage ese año“, señaló, entre risas. “La verdad, me alegro mucho de haber sobrevivido a esa etapa de mi vida. Definitivamente no animaría a nadie a pasar por algo tan difícil, pero me alegra mucho el hecho de que yo lo haya superado“, aseguró.

En el mismo podcast, Cyrus reveló que Disney le prohibió interpretar canciones de su programa ‘Hannah Montana’ después de que este llegara a su fin, aunque sólo fue durante un tiempo.

“No es que quisiera hacerlo. Interpretar ‘The Best of Both Worlds’ entre ‘We Can’t Stop’ y ‘Wrecking Ball’ no habría tenido mucho sentido”, señaló. “Aun así, era triste saber que esas canciones tenían mi voz, mi cara, y que no me permitían cantarlas“.

Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores el pasado 30 de mayo estrenando su nuevo disco ‘Something Beautiful’. Este lanzamiento llega poco después de su exitoso disco ‘Endless Summer Vacation’, de 2023, y se espera que el álbum sea otro éxito en la carrera de Miley.

