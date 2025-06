Eugenio Derbez recuerda su fracaso en televisión y la carta de Chespirito para animarlo

Aunque hoy en día Eugenio Derbez es sinónimo de éxito en el cine y la televisión, sus primeros pasos en la industria no fueron tan fáciles como muchos podrían pensar.

El actor y productor, quien tiene más de 20 años de trayectoria, recordó cuando en 1997 vivió su primer gran fracaso profesional con la telenovela cómica ‘No Tengo Madre’, y que en medio de esa etapa recibió una inesperada carta que contenía un mensaje lleno de aliento y sabiduría escrito por el mismísimo Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Eugenio se sinceró con sus fans para compartir esa anécdota que lo impulsó a seguir adelante con sus sueños.

“Por el tipo de humor que manejaba, No Tengo Madre era una telenovela muy distinta a lo que se ha hecho. La audiencia era básicamente amas de casa y no entendieron que había humor en la telenovela, entonces no les gustó”, confesó Derbez.

Pero lo que nunca imaginó fue que, en medio de esa desilusión, alguien a quien admiraba profundamente lo estaba escuchando: don Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito.

“Yo quedé muy triste y esto de que me había deprimido llegó a los oídos de mi adorado, admirado y respetado don Roberto Gómez Bolaños, cuando él ya era quien era, y él se tomó la molestia de escribirme una carta para darme ánimos. Eso nunca lo voy a olvidar”, relató con visible emoción.

Eugenio terminó el video reconociendo que ese gesto lo marcó para siempre y fortaleció aún más la admiración que ya sentía por el creador de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Un gesto que no solo le dio fuerzas, sino que lo inspiró a seguir luchando.

Haz click en la publicación

La carta de Chespirito para Eugenio Derbez

Estimado Eugenio:

Por diversas razones (principalmente de trabajo) tuve muy pocas oportunidades para ver No tengo madre. Sin embargo, a lo poco que vi le añado comentarios al respecto (de mi hijo Roberto, por ejemplo) y los artículos periodísticos alusivos a tu obra, de modo que la suma refleja un saldo francamente positivo. No obstante, he leído que a raíz de que la telenovela salió al aire, tú te has sentido deprimido. Y eso no se vale.

Pero no vayas a pensar que estas líneas constituyen algo así como “mi más sentido pésame”. No, lo que quiero decir es que, en mi opinión, hiciste algo sumamente valioso: intentar algo nuevo, algo diferente.

Quien no tiene valor para hacer esto, que se quede vasto terreno de la mediocridad en el que están cómodamente asentados todos aquellos que ya han renunciado a la trascendencia.

Por otra parte, yo no sé si tu telenovela fue un fracaso. O para decirlo de mejor manera, no sé si fue considerada como un fracaso. De cualquier modo, déjame recordarte algo: en cierta ocasión se estrenó una ópera que fue repudiada por la crítica y por el público… Se reestrenó después y sucedió lo mismo, pero hubo un tercer intento y esta vez fue un éxito grandioso; como lo sigue siendo hasta la fecha, pues la ópera en cuestión era La Traviata, ¿qué significa esto? Algo muy simple: el público también suele fracasar.

Para concluir, te diré algo que he repetido en inumerables ocasiones: no existe la fórmula del éxito; pero existen, en cambio, muchas fórmulas del fracaso.

Y la mejor de éstas es tratar de halagar a todo mundo. Quien intenta satisfacer el gusto de todos, termina por obtener el disgusto de todos. Por tanto, no hagas concesiones. Haz únicamente aquello que a ti te satisfaga y ten fe en que tu elección será compartida por muchos. A los que no les guste, que cambien de canal o que vayan al otro teatro o a otro cine.

Y en esto de no hacer concesiones, la primera que se debe evitar es la abusrda búsqueda del ‘rating’, ¿Que éste determina, desgraciadamente, la permanencia de nuestros programas? Bueno, digamos que sí. Pero el ´rating’ debe ser siempre una consecuencia y jamás un objetivo.

Independientemente de que, en algunas ocasiones, no siempre por fortuna, el famoso rating va íntimamente ligado a lo sucio, a lo vergonzoso y a todas las demás expresiones de la parte negativa del ser humano.

En resumen, intenta lo que para ti sea valioso y verás que, como ya los has comprobado en más de una ocasión, transitarán por el sendero del éxito.

Recibe un abrazo de tu amigo, Roberto Gómez Bolaños.

Sigue leyendo: