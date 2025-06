Justin Bieber dio tajante respuesta a una persona en redes sociales preocupada por él

El cantante Justin Bieber respondió en redes sociales a quienes están preocupados por su estado mental tras el comportamiento que ha tenido el artista en los últimos meses.

A través de una cuenta de memes, un usuario publicó lo que parecía un chat con el abuelo de una persona anónima. En la conversación se leen los siguientes mensajes: “Estoy preocupado por Justin Bieber”, decía el mensaje del abuelo. “Hay tanto dolor en la vida de Justin”, agregó.

Si bien esta fue una imagen con intención de ser divertida, a Justin Bieber no le causó gracia. El artista respondió con un cortante mensaje a la publicación:

“Preocúpate por ti mismo, abuelo”, escribió en los comentarios.

Esta respuesta llega después de un preocupante mensaje que Justin Bieber lanzó en una publicación en Instagram. En su mensaje el cantante expresó sus sentimientos ante la constante exigencia que ha vivido a lo largo de su carrera.

“Así es como me siento después de que la gente siga diciéndome que hay más trabajo por hacer después de que he dado todo lo que tengo para dar. No creo que ninguno de nosotros pueda soportar escuchar, ‘Solo tienes que intentarlo un poco más y serás como yo.’ No es verdad”. Escuché a tontos que me dijeron que trabajara más duro. Y no hay fin en tratar de ganar tu lugar en esta vida porque lo intenté. Tienes todo lo que necesitas ahora”, escribió en una publicación en Instagram el pasado 6 de junio.

Bieber hizo otra publicación hizo otra reflexión sobre el hecho de que la vida, para muchas personas, gira en torno al trabajo.

“Esta vida se trata de que Dios nos ame para que podamos amarnos unos a otros. Dejen de hacer que su vida sea solo trabajo smh [sacudiendo mi cabeza]. Dios siempre te inspirará a querer trabajar duro”, escribió. “Piensas que si no le dices a la gente que trabaje duro, no lo harán. Dejen de jugar a ser Dios, por favor.”

Justin Bieber también ha sido blanco de rumores que apuntan a una crisis en su matrimonio con Hailey Bieber desde hace meses. Aunque la pareja se mantiene unida y ha publicado fotos juntos, el cantante publicó otro mensaje que puso sobre la mesa la posibilidad de una crisis.

“Cansado de las relaciones transaccionales. Si tengo que hacer algo para ser amado, eso no es amor”, escribió. El cantante no explicó que quiso decir con su mensaje.

Sigue leyendo:

Jennifer López roba miradas con atrevidos atuendos en el World Pride Music Festival

Justin Baldoni seguirá su batalla legal contra Blake Lively pese a desestimación

Michael Douglas reniega de Estados Unidos: “Me avergüenzo de mi país y pido disculpas”