Luis Ernesto Franco se abre sobre su oscuro pasado y cómo superarlo

El actor Luis Ernesto Franco se sinceró con sus seguidores de Instagram al compartir datos reveladores de su vida personal, ya que dejó a más de uno perplejo tras mencionar que, cuando tan solo era un niño, llegó a sufrir abuso. Posteriormente, consumió sustancias estupefacientes y, como resultado, lo llevó a la depresión, lo que viene siendo una grave combinación para cualquier ser humano.

Franco mencionó que el pasado no define a ninguno; al contrario, lo prepara para todo lo que viene más adelante, pero a todos les ocurre distinto: “A los 7 años fui abusado y viví con el secreto toda mi niñez… A los 11 años me fui a vivir con mamá, pero al año me corrió de su casa… Logré trabajar como actor y tener éxito, pero también llegaron las dro… las depresiones y la pérdida de rumbo”, expresó a través de sus redes sociales.

El mexicano de 41 años detalló que buscó ayuda profesional para salir de la complicada situación en la que estaba envuelto y, cuando logró creer que tenía un hogar formado, todo se terminó destruyendo a los 2 años. Sin embargo, lo peor para él todavía no había llegado, porque llegó a pensar en acabar con su vida.

“Me rehabilité, construí un hogar que duró menos de dos años… En mis 30 toqué fondo e intenté quitarme la vida; fue cuando tuve esa conversación que lo cambió todo: ‘Dios, o me muestras para qué estoy vivo o llévame de aquí, yo no pedí nacer'”, agregó.

Luis Ernesto aprovechó para agregar que cualquiera está a tiempo de buscar ayuda y de mejorar siempre que lo desee. En una de las hojas que compartió, dijo que se quería convertir en un “ejemplo” para aquella persona que quizá necesitara leer un mensaje de ese tipo para tomar el valor de levantarse y seguir con la vida con la mejor actitud posible.

“Entendí que no soy víctima de mi historia. Soy autor de lo que elijo escribir a partir de ella. Hoy, sigo soñando más alto que nunca, pero sueño diferente. Sueño para dejar el camino mejor de cómo lo encontré, para dar más de lo recibido, para ser un ejemplo para mi hijo”, dijo el galán de telenovelas.

