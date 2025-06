“West Side Story Story”, corto creado por puertorriqueños para los puertorriqueños, se estrenó en Tribeca

Nueva York – Mientras Carolina se desplaza por el teatro en Puerto Rico en el que se estrenará su obra, la imagen de la abuela se asoma como una presencia inevitable que la mira a los ojos reclamando su espacio.

El corto “West Side Story Story” busca hacer una representación más auténtica de los puertorriqueños. Foto: cortesía

La figura de la abuela es parte central del corto “West Side Story Story”. Foto: cortesía

De repente, se le ve sentada en el centro del lugar, silenciosa, pero vigilante, mientras la nieta intenta ultimar los detalles del lanzamiento en la isla.

El enfoque en la figura de la abuela en el corto “West Side Story Story” es personal, hilo que sostiene el argumento y un reconocimiento de que muchas veces lo que dejamos atrás es parte esencial de nuestra historia y merece ser representado.

El corto que compite en el “Tribeca Film Festival” de Nueva York es un homenaje que, al mismo tiempo, cuestiona y expande.

Ana Luz Zambrana, que interpreta a Carolina en la entrega, se inspiró en su abuela para abordar el clásico de los 60, dirigido por Robert Wise y Jerome Robbins, en el que muchos boricuas se vieron reflejados por primera vez en Hollywood.

Sin embargo, la directora y actriz puertorriqueña nacida en South Dakota apostó a una versión más inclusiva, en la que la identidad boricua está estrechamente vinculada con lo que permanece en la isla y hace falta recuperar.

Como afirma Carolina a su equipo de producción al inicio del corto: “Ver a la isla en nuestra versión”.

“Estamos hablando de autenticidad. Si fuera yo dirigiendo West Side Story, yo estuviera pensando cómo traer más a Puerto Rico (a la historia). Por eso empezamos (el corto) en la isla y ver el viaje de cómo llegaron a Nueva York”, reflexionó Zambrana, de 28 años, en entrevista con El Diario.

La también crítica, quien escribió junto a su pareja, el director y productor Aditya Joshi, la película de corta duración, argumentó que busca ampliar la conversación sobre los temas traídos en las versiones previas escritas bajo la óptica estadounidense.

“West Side Story Story” se grabó en Brooklyn Music School. Foto: cortesía

“Al principio no sabíamos cómo abordarlo y pensamos que sería un largometraje que tomaría como 90 minutos. Pero, lo pensamos más y queríamos hacer algo pronto. Si hacemos un cortometraje, es más digerible para la gente y comenta en lo que queremos hacer, que es expandir esa conversación sobre West Side Story. Hay muchas versiones de West Side Story, pero no tenemos una conversación que expanda lo que hay más allá de West Side Story; cómo interactúa la comunidad puertorriqueña con ese musical. Hay muchas otras historias sobre los boricuas y los latinos que no son West Side Story, y queremos ver esa parte”, explicó.

La figura de la abuela

La figura de su abuela ayudó al desarrollo de la trama e hizo más fluido los acontecimientos.

“Fue una cosa muy personal para mí. Yo dirijo teatro en Nueva York, y mi abuelita era mi fan número uno. Ella siempre ha sido mi corazón y me estaba apoyando. Y yo decía que hacía teatro latino por ella…Ella no salió de Castañer (Lares, Puerto Rico), pero era una persona muy brillante. Las abuelas en la cultura puertorriqueña nosotros las honramos. Es algo tan sagrado, que yo trasladé esa relación al hacer este corto. Si yo lo estoy haciendo, yo siento como si ella lo estuviera haciendo”, se sinceró Zambrano quien obtuvo un Bachillerato en Bellas Artes con especialidad en Humanidades de la Universidad Central de Florida.

La tocaya de Ana Luz murió, pero antes pudo verse en el corto.

“Mi abuelita es mi corazón, y falleció hace como seis meses. Ella pudo ver la película antes de irse, y este corto es para ella, para la gente de Castañer, para la gente de Puerto Rico, que cuando ven West Side Story dicen que está linda y que aman a Rita Moreno”, compartió.

Su abuelita no fue el único pariente en el que Zambrana se inspiró para su creación.

“La cosa bien linda es que mi papá es de la isla, creció en la isla. El ama West Side Story. Para él es la Biblia. Mi hermanita, que nació y creció en Puerto Rico, ella ni la había visto. Fue por este cortometraje que ella quiso ver la película…Y esa es la conversación. Hay muchos boricuas que no la han visto, y es algo tan grande, que el mundo cuando piensa en boricuas piensa en West Side Story”, reveló.

“West Side Story Story”, de puertorriqueños para puertorriqueños

“West Side Story Story”, como lo establece el título, es una historia de esa historia, pero creada principalmente por puertorriqueños para puertorriqueños. Cuenta la jornada teatral de Carolina, quien quiere hacer una versión diferente del clásico, una que sea más representativa de la diversidad puertorriqueña y menos encasillada en la definición anglosajona de las versiones pasadas.

La boricua Ana Luz Zambrana es la protagonista de “West Side Story Story”. Foto: cortesía

Al tiempo que batalla con el reto de hacer un entrega más auténtica, Carolina debe manejar la presión de producir la obra y dirigir al equipo mientras procesa la muerte de un pariente.

Para lograr una pieza más representativa de lo que implica ser puertorriqueño, desde el principio del corto, Carolina le recuerda a su equipo que la historia transcurre en la isla.

Zambrana interpreta a Carolina en “West Side Story Story”. Foto: cortesía

El toque boricua también es evidente en las varias conversaciones completamente en español y en frases del dialecto de la isla. En el corto no hay acentos forzados, pero sí un justo balance entre el uso del inglés y español.

“Quisimos añadir español porque queremos escuchar el dialecto…”, confirmó Zambrana.

“Fue super importante tener el español (en las conversaciones), pero buscando el balance”, añadió la artista.

El corto también busca recuperar parte de la historia de Puerto Rico que no es común ver o leer en los textos oficiales. Por ejemplo, en una escena, Carolina reclama que el color azul de la bandera puertorriqueña, que se ve rota, debe ser celeste, en referencia a la de Lares. El diseño original de la bandera de P.R. fue creada por líderes nacionalistas radicados en Nueva York, y contaba con elementos de la cubana.

“West Side Story Story” busca recuperar parte de la historia de Puerto Rico. Foto: cortesía

“Yo quiero hacer arte para los puertorriqueños, para los latinos, que sea auténtico, porque viene de nosotros, de nuestras voces, de nuestras historias. Por eso fue porque lo hice”, recalcó la intérprete.

“West Side Story Story” tomó unas 13 horas de grabación en el Brooklyn Music School y cuatro meses de edición.

“West Side Story Story”, que se presenta en el Festival Tribeca, está ambientado en Puerto Rico. Fotro: cortesía

Las versiones previas

West Side Story ha sido centro de múltiples reconocimientos, así como críticas y reflexiones.

Ambientada en la década de los 50 en el Upper West Side en Manhattan, el musical se enfoca en los enfrentamientos entre las pandillas callejeras Jets y Sharks, de diferentes orígenes étnicos. Los Sharks de Puerto Rico, y los Jets, blancos, se disputaban el control del vecindarios, mientras la Policía trataba de imponer control. La temática principal se intercala con el romance, a lo “Romero y Julieta”, entre el protagonista Tony (Jets) y María, hermana de Bernardo quien es el líder de los Sharks.

A pesar de su valioso aporte para exponer los problemas sociales de la época y parte de la realidad que experimentaban los puertorriqueños, ni la versión de 1961 ni la de Steven Spielberg en el 2021, pudieron acabar del todo con los estereotipos sobre el carácter de los puertorriqueños.

“Cuando dicen, ‘Puerto Rico, ‘my ugly island’’, yo nunca he conocido un puertorriqueño que llame a la isla de Puerto Rico fea. Es la isla del Encanto”, afirmó sobre una de las líricas en la canción “America” incluida en la versión de Broadway de 1957.

La también boricua Chiita Rivera interpretó esa parte de la canción en su papel de Anita.

Rita Moreno, actriz puertorriqueña con el mismo personaje, pero en la versión del 1961, casi desiste del papel por la lírica ofensiva, las que luego fueron alteradas.

Moreno también criticó el maquillaje marrón utilizado en la película.

“Yo creo que (Spielberg) hizo un tremendo trabajo empujando desde la versión original. Pero, mi hermana, ella vio esa versión y ella estaba súper confundida, porque no había referencia al dialecto que usamos en la isla”, resaltó Zambrana sobre el ‘remake’ del reconocido cineasta estadounidense.

En el caso de “West Side Story Story”, además de Zambrana, el director de fotografía es boricua, así como varios de los actores y otros miembros del equipo.

El productor ejecutivo del corto es el actor boricua de cine Luis Guzmán, recientemente coronado como “Rey” del Desfile Nacional Puertorriqueño de Nueva York.

Adicional, la madre de Zambrano hizo el papel de la progenitora de Carolina.

“Si quieres hacer esa historia auténtica, yo pienso que tienes que tener esa receta que viene de tu familia”, aseguró.

De paso, Zambrana aclaró que el esfuerzo cinematográfico no busca excluir a otras comunidades como la anglosajona.

“Nunca hemos tratado de excluirlos o indicar que ellos no estaban ahí…No es para excluir, es para tener esa perspectiva…Hay un montón de proyectos en los que ellos se pueden ver”, consideró.

El apoyo de Aditya Joshi

La actriz reconoció el “empuje” que Joshi (We Were Liars de Amazon y SHIKAAR en FX) le dio para poder avanzar con el desarrollo de la cinta.

“El también hace muchas de mis producciones de teatro latino en Nueva York. Él es super entregado a la comunidad latina. Fue una conversación que él ha visto en mi vida como actriz y como artista puertorriqueña. El fue el que me dijo que lo que yo estaba pasando como puertorriqueña era lo que teníamos que enseñarle a la gente”, reveló.

La entrevistada adelantó que tienen planes de presentar el corto en Puerto Rico, aunque no hay fecha concreto al momento.

Estreno en el Festival Tribeca

El Festival Tribeca inició el 4 de junio y se extiende hasta el 15 de este mes.

Sobre la selección del corto para el evento, Zambrana dijo que no se lo esperaba, “porque cuando vinimos con la idea de este cortometraje en mi corazón yo quería hacer algo para mi comunidad, para mi abuela, mi familia”.

En ese contexto, la directora reconoció que, en ocasiones, las convocatorias que recibe para audiciones son para personajes muy estereotipados en los que no siente que puede lucirse como actriz, lo que a su juicio es uno de los desafíos mayores de ser hispana y boricua en la industria.

“Decidí hacer (con el corto) algo en el que yo me sentía bien haciéndolo para mi gente. Ese fue el reto al principio”, puntualizó.

Zambrana reconoció el apoyo financiero y otros recursos brindados por Repertorio Español y su director artístico Rafael Sánchez para completar la producción.

“Los dos años que estuve en Repertorio Español, me abrieron las puertas. Yo me sentí en familia, apoyada. Hice una pieza clásica, pero en reguetón”, resaltó Zambrana en referencia a la segunda pieza teatral “Off-Broadway” que dirigió titulada “La traición en la amistad” que realizó como becaria.

Parte del impulso diario para seguir adelante en sus proyectos artísticos y no rendirse son agarrarse de sus raíces boricuas, las que exalta con orgullo cada vez que puede.

“Yo siempre desde chiquita me he sentido boricua. Yo nunca tuve esa conversación de quién soy hasta los 15 cuando otra gente empezaba a decir que yo era blanca, no eres boricua, ‘tú naciste acá’…Pero, cuando yo era chiquita, viendo la isla dos o tres veces al año, yo siempre me he sentido boricua. Ahora, más madura, yo me siento súper boricua y súper orgullosa. La gente puede decir lo que quiera, pero yo estoy segura de quién soy”, asegura mientras agarra la cadena dorada con un colgante en la forma del mapa de Puerto Rico que precisamente le regaló su abuela.

