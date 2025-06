(Entrevista) Actor Luis Guzmán será el “Rey” del desfile boricua este domingo en NYC: No tenemos que pedir permiso para pertenecer

Nueva York – El actor de televisión y cine Luis Guzmán conoció la cara más dura de Nueva York mientras crecía en vecindarios como Greenwich Village, Lower East Side (LES), en Manhattan, y en el condado de El Bronx, donde también residió con su familia luego de llegar a la ciudad desde Cayey, Puerto Rico, cuando era pequeño.

Según contó el boricua a El Diario, conseguir droga era más fácil que dulces, y los edificios hecho trizas por los fuegos provocados eran la escena que se repetía en respuesta a disparidades económicas, gentrificación y otros factores.

Sin embargo, a pesar de haber estado expuesto a los peligros y a los retos urbanos de “la ciudad que nunca duerme”, Guzmán abrazó y apostó a lo más sagrado de un puertorriqueño: su resiliencia ante la adversidad.

“A mí nunca se me ha olvidado de donde yo vengo”, declaró Guzmán que suma más de 40 años en la industria fílmica en Estados Unidos.

El escenario social con el que se enfrentó lo llevó a estudiar en The City College of New York para convertirse en trabajador social. Tras graduarse, se desempeñó como consejero en la institución Henry Street Settlement House, que sirve a comunidades desventajadas con programas que impulsan las artes y otras formas de expresión. Además ha trabajado con otras entidades como CHARAS, organización con diversos programas sociales, también en LES, que fue creada para atender problemas como los desplazamientos, la falta de vivienda asequible y la negligencia de las autoridades.

Este domingo, 8 de junio, Guzmán se convertirá en el “Rey” del Desfile Nacional Puertorriqueño, edición número 68, que recorrerá las calles de la Quinta avenida de Manhattan. La designación, no solo es un reconocimiento a su legado en la industria cinematográfica, sino a su activismo y aporte a la comunidad boricua y a otras en vecindarios como Loisaida.

Eso, se sinceró, es el latido de su orgullo boricua.

Guzmán, también conocido por asumir posturas a favor de los residentes en la isla durante las protestas de julio de 2019 que culminaron con la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló y después del huracán María en el 2017, entiende que una nueva consciencia se ha ido gestando entre los puertorriqueños “en ambos lados del charco”. A su juicio, este cambio de visión ha llevado a que los miembros de la comunidad sean más vocales y combativos ante problemas como la gentrificación, que también afecta el territorio.

En la entrevista con este rotativo, Guzmán, de 68 años, mencionó varios asuntos que continúan impactando a la isla como la corrupción y la aplicación de la Ley Jones o Ley de la Marina Mercante de 1920 (leyes de cabotaje), y emplazó a los ciudadanos en el territorio a que le den la espalda al bipartidismo histórico.

El actor, que empezó su carrera de manera fortuita con obras en la calle y luego obtuvo reconocimiento nacional con la serie televisiva “Miami Vice” en los 80, dijo a este medio que la industria ha evolucionado al punto que los boricuas e hispanos en general no tienen por qué optar por papeles estereotipados.

Guzmán, quien ha actuado en películas como Boogie Nights, Magnolia, Punch- Drunk Love, Carlito’s Way y Traffic, afirmó que los puertorriqueños y miembros de otras comunidades hispanas tampoco tienen que pedir permiso para pertenecer.

“No tenemos que pedir permiso. El permiso es el que nosotros nos damos. Pero también tenemos que trabajar juntos”, emplazó.

A continuación la entrevista a Guzmán quien interpreta a Gomez Addams en la serie de Netflix, Wedsneday, cuya próxima temporada se estrenará en agosto:

El Diario: “¿Cuán significativo es para usted ser reconocido como el ‘Rey’ del Desfile Nacional Puertorriqueño de Puerto Rico en Nueva York este año?”

Guzmán: “Me siento muy orgulloso de que se me dé la oportunidad de representar a mi gente, mi isla. Yo creo que es una cosa maravillosa para todos nosotros. Yo espero llegar a celebrar con todo el pueblo nuestro orgullo, nuestras costumbres, nuestra música, cultura, de to’”

El Diario: “¿Cómo describirías tu orgullo boricua?, porque yo pienso que eso depende cada puertorriqueño. Cada puertorriqueño tiene su propia definición y abraza el orgullo boricua de una manera distinta, pienso yo y es mi percepción. En su caso, ¿cómo asume y abraza el orgullo puertorriqueño?”

Guzmán: “Nosotros venimos de una isla muy especial…Nosotros hemos pasado por mucho, desde los españoles y los colonizadores, y, últimamente, hemos estado batallando la gentrificación de nuestra isla. Así que estoy bien orgulloso de levantarme con la mucha gente que se está levantando en la isla contra esas cosas. Nosotros somos gente hermosa. Nosotros merecemos ser más respetados. Yo respeto a mi gente y a mi isla, porque nos estamos levantando, nuestras voces están siendo escuchadas, y nosotros vamos a estar haciendo grandes cambios en Puerto Rico, y debido a eso yo estoy orgulloso, porque la esterilización masiva que se llevó a cabo contra nuestras mujeres nos afectó. Hemos sido conejillos de indias por mucho tiempo. Yo estoy hablando de estas cosas porque, por mucho tiempo, la gente ha estado hablando de estas cosas, y finalmente esas voces están siendo escuchadas, y hay más, y más y más voces que están hablando de estas cosas. Yo creo que es importante, porque yo nací en Puerto Rico, en Cayey, y crecí en la ciudad de Nueva York, Chelsea, West Village, Lower East Side, y creciendo, yo vi mucho de lo que nuestra gente ha tenido que pasar. Nosotros vivimos en los guetos, donde los edificios eran quemados, pero también vivimos en un lugar donde la droga era más fácil de conseguir que un dulce y tuvimos conflictos por la epidemia del SIDA terriblemente. Pero la única cosa que siempre destacó es que nuestras gente y nuestra comunidad siempre se levantó para difundir la conciencia de que somos gente buena; mereces lo mejor, pero, al mismo tiempo, nosotros merecemos darnos el crédito por convertirnos en mejores personas cuando nos echaban a un lado y experimentaban con nosotros”

Desfile Nacional Puertorriqueño, edición 2012. Foto: Richard Drew/AP

“La mentalidad bipartidista tiene que cambiar, porque ya eso es viejo; no trabaja”

El Diario: “¿Qué se puede hacer ahora para mejorar la situación de Puerto Rico y promover su desarrollo?, porque como usted sabe parte de la migración de los puertorriqueños a Estados Unidos ha sido resultado de la situación económica y política en la isla que los puertorriqueños enfrentan todos los días y que está directamente ligada a las decisiones que se toman en Washington D.C. Esa es la realidad de Puerto Rico. ¿Qué puede hacer ahora la diáspora, las autoridades en Puerto Rico, las federales para ayudar a Puerto Rico a crecer y estar en una mejor posición?”

Guzmán: “Yo creo que la gobernadora de Puerto Rico no es la gobernadora correcta. Ella no tiene una visión para nosotros como una isla. Yo creo que lo que tiene que pasar en Puerto Rico para que cambien las cosas es que tenemos que liberarnos de toda la corrupción que ocurre allá, porque cada año, cada año, el FBI (Negociado de Investigaciones Federales) está arrestando a todos estos políticos…Y ahí sigue la Ley Jones (Ley de la Marina Mercante o Leyes de Cabotaje). Si un bote sale de Colombia a Puerto Rico, ese bote tiene que ir a Virginia y pasar lo que se va a enviar a Puerto Rico en un bote estadounidense, y en lo que eso llega a Puerto Rico, ya te están cobrando 50% más. La juventud de Puerto Rico tiene que hacerse cargo…La mentalidad bipartidista (o votar por partidos) tiene que cambiar, porque ya eso es viejo; no trabaja. Históricamente, eso no trabaja, y lo que están sufriendo son los puertorriqueños. Mira lo que pasó durante (el huracán) María, cuando llegó toda la ayuda, los materiales, eso fue, ‘como tú votaste por mí, toma; como tú no votaste por mí, te chavaste’. Eso no debe ser así…Nosotros somos un pueblo talentoso, no solo en la música, en los deportes, pero, en las ciencias, en la ingeniería…”

Guzmán durante la Novena edición anual de los Premios de la Asociación de Críticos de Cine Afroamericanos en el 2018, en California. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

El Diario: “La diáspora es conocida porque siempre apoya a los puertorriqueños en la isla y las causas de los puertorriqueños, pero, ¿cuán importante es que los boricuas en la diáspora sigan los asuntos que afectan la isla y tomen postura? Le pregunto esto porque usted ahora mismo se está pronunciando sobre asuntos de Puerto Rico; pero lo ha hecho antes, durante el huracán María y la respuesta, y durante las protestas contra Ricardo Rosselló (renunciante gobernador de Puerto Rico), y se ha expresado contra las políticas de Donald Trump”

Guzmán: “Después de María, se fueron muchos puertorriqueños de la isla. Cuando pasó eso, esa fue la entrada para los gentrificadores. Lo que pasa es que el gobierno puertorriqueño no tiene la visión para hacer un cambio en Puerto Rico de apoyar a los mismos puertorriqueños… Por qué un puertorriqueño cuando entra en un hospital en Puerto Rico se tiene que traer almohadas, colchas para la cama, porque no las tienen en el hospital, algo tan simple. Si eres un gobernador o un político, tienes que ver eso; esto te afecta a ti también…al pueblo entero. ¿Por qué no tienen la visión de cambiar eso para hacer a más jóvenes doctores, enfermeros? Eso está bajando la calidad de vida de nuestra isla. Yo voy a Puerto Rico y a mí me encanta mi isla, pero también yo veo sufrimiento…Yo no estoy solamente criticando, estoy de tratando de levantar la mentalidad nuestra, porque cuando yo vaya al desfile puertorriqueño, yo me siento orgulloso de ser boricua y de venir de una isla tremenda; mi orgullo está tremendísimo, pero también tenemos que mirar nuestro pueblo y ver cómo nos podemos levantar juntos; no por partido. Como te digo, eso es una porquería, no trabaja”

Luis Guzmán cuenta con más de 40 años en la industria de cine y televisión. Foto: Donald Traill/Invision/AP

El Diario: “Nos puedes hablar un poco de tu historia al ser criado en (vecindarios como) Loisaida y cómo eso te hizo la persona que eres hoy y llegar hasta donde has llegado”

Guzmán: “Cuando mi familia llegó al Lower East Side, nos mudamos a un área de vivienda para la clase media, así era como le llamaban, y estaba bien y todo, pero yo quería entrar al barrio, donde estaban los edificios de vivienda; la vibra era diferente. Me introdujeron al barrio mis dos panas, Eddie Pérez y Diego Ortiz. Trabajé con ellos en un teatro de comunidad ambulante”

Su activismo social: “Yo siempre he ayudado a mi gente”

El Diario: “¿Esos fueron los primeros contactos con la actuación?”

Guzmán: “Sí, pero eso era como un pasatiempo, pero, mientras estaba ahí, yo vi la vida en el barrio. Había mucha droga, muchos edificios quemados. Eso me creó consciencia. Cuando yo estaba en secundaria, me hice parte de un grupo que se llama ASPIRA, y fue por ellos que yo conocí lo que era un ‘taíno’ (indígena)…Nuestra historia verdadera, porque cuando estaba en secundaria, un párrafo de historia de Puerto Rico y el salón era 90% puertorriqueño…Así que fue por ASPIRA, el teatro ambulante y un grupo llamado Charas y Chino García que me abrieron más la visión sobre lo que estaba pasando en nuestra comunidad; ‘¿qué vamos a hacer nosotros para apoyarnos y cambiar esto?’. Ahora que soy el ‘Rey’ del desfile puertorriqueño, eso es un orgullo, porque yo soy como un soldado en nuestra comunidad. Yo siempre he ayudado a mi gente. A mí nunca se me ha olvidado de donde yo vengo y eso es importante para mí. Aunque yo sea actor y tengo toda esta fama, pero también sé lo que es ser buen ser humano y nunca olvidar de dónde uno viene. De eso estoy muy orgulloso”

Guzmán en un concierto del también boricua Marc Anthony en Rosemont, Ill. Foto: Rob Grabowski/Invision/AP

“No tenemos que pedir permiso”

El Diario: “Usted ha dicho que puertorriqueños e hispanos en general, para moverse y crecer en la industria fílmica, deben creer que pertenecen, trabajar en esa dirección y con eso mente. ¿Puede abundar?”

Guzmán: “Ya no tenemos que ser más un estereotipo. La gente que está en la industria del entretenimiento que son boricuas, que son latinos, tenemos que trabajar juntos. No tenemos que pedir permiso. El permiso es el que nosotros nos damos. Pero también tenemos que trabajar juntos. Como la gente en la isla tiene que trabajar juntos para hacer cambio social, también se puede hacer en la industria de películas, de entretenimiento, porque somos talentosos. Nunca debe ser sobre ego, debe ser por orgullo”

Guzmán junto a la actriz Catherine Zeta-Jones, con quien estelariza la serie “Wednesday” por Netflix. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

El Diario: “¿Cómo usted hace para mantenerse, no solo humilde, sino fiel a sus raíces y a su origen?, ¿cómo se logra eso?”

Guzmán: “Soy una persona real. Vivo cada día lo más simple que puedo…Yo siempre trato de poner mi gente primero. Yo amo lo que hago, pero también amo compartirlo, y eso para mí es lo más importante, porque amo la vida, la gente. Yo quiero ser parte de hacer la diferencia a nuestra comunidad y para otras comunidades también, especialmente en estos tiempos”

(Esta entrevista fue levemente editada para mayor claridad)

