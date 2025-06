Arturo Carmona rompe el silencio sobre la agresión que lo involucra

Blanca Martínez, también conocida como “La Chicuela”, envolvió a Arturo Carmona en una nueva controversia porque, en aquel entonces, leyó una carta que habría escrito la cantante hace más de dos décadas, en la que aparentemente afirmó haber sido víctima de él tras una presunta agresión física por estar bajo los efectos del alcohol.

“Estamos hablando del 2001, hace cuánto tiempo. Ya se le olvidó que después de haber hecho esto se arrepintió y se disculpó conmigo. Y quiso disculparse con mi familia por el daño que hizo Blanca Martínez. Me quedé tranquilo con la disculpa que ofreció en aquel momento. Mi mamá no la quiso ni recibir porque sabe muy bien de qué se trata esa carta y sabe perfectamente que esa carta fue mentira”, dijo Arturo.

El actor se mostró indignado por estas declaraciones que han manchado su reputación en los últimos días, ya que lo ven como una persona agresiva cuando él asegura que nada de eso ocurrió y que en ningún momento podría haber ocurrido, ya que ni siquiera consume alcohol, como se le acusa. Por ello, no esperó a ningún medio de comunicación y, a través de su Instagram, se pronunció en contra de dicha carta.

“Ni tomo (bebidas alcohólicas). Acaso una o dos copas de vino. Eso fue a la edad de 36, 35 años, que fue cuando ya estaba en la Ciudad de México. En esa época era, como hasta ahora, deportista; jugaba fútbol y no, no llegué en ningún momento en un estado inconveniente. Nunca ocurrieron estos hechos. Esto creo que viene a relucir de esta última declaración que dio Alicia. No me considero muy igual a nadie”, agregó.

El exesposo de Alicia Villarreal finalizó el tema diciendo que se siente en paz porque es consciente de lo que ha hecho en su vida y de lo que no, pero no descartó que la circunstancia haya sido manipulada en medio del conflicto legal en el que se ha visto envuelta la madre de su hija.

“Mi conciencia está tranquila y me quedé más tranquilo cuando (Blanca) ofreció una disculpa porque yo no entendía que el medio se puede manipular. No sé si Alicia tuvo que ver en esto, pero ella me dijo que se arrepintió de haber hecho esto; que sí fue creado, tal vez”, explicó.

