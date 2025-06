“Caramelo” no le ha pedido a Manelyk González que sea su novia

Carlos “Caramelo” Cruz, desde que ganó “La Casa de los Famosos All-Stars”, ha estado dando entrevistas no solo para mencionar qué podría hacer con los $200,000 dólares que ganó durante su competencia, sino también para abordar temas como sus hijos e incluso su vida sentimental, después de que se le vio cariñosamente con la exparticipante Manelyk González.

El dominicano estuvo como invitado en un programa radial en “Mega 97.9 FM”, una emisora que se transmite en Nueva York, y durante su visita le preguntaron por su vínculo con la mexicana con quien ha posado muy cariñoso en fotos y hasta besos se dieron luego de resultar ganador: “¿Hay un cariñito especial con Manelyk? La gente los hace a ustedes como si fueran pareja. ¿Te gustaría que algo real ocurriera?”.

Caramelo aclaró que, hasta la fecha, él no le ha pedido de una manera formal que establezcan una relación sentimental: “Yo no le he pedido formal (que sea mi novia), pero yo siempre soy real hasta la muerte. Ella lo que tiene es que ponerse clara porque siento divareo y yo no soy pariguayo ni ningún palomo”.

La locutora del programa aprovechó para preguntarle si él pensaba que podría estar siendo utilizado por González y, desde su perspectiva, aclaró que no deja que eso lo hagan los demás: “Yo no me dejo utilizar de nadie. Yo lo que estoy es: ‘Dime fiera, ¿quieres que te dome o no quieres que te dome?‘”.

¿Qué dijo Manelyk González sobre Caramelo?

Manelyk González realizó una transmisión en vivo, y sus seguidores le preguntaron la razón por la que no estaba con Caramelo en Nueva York. Ella aclaró que, hasta la fecha, no tienen una relación formal y, aunque lo quiere y es una persona especial en su vida, no representa un gran porcentaje para ella por no haber vivido lo suficiente hasta ahora.

“Tengo 99 mil cosas que hacer, es un 1 por ciento de mi vida. No es como que no importa, sino que no soy el tipo de mujer que tenga el cien por ciento en un hombre. Están bien pendejas si piensan que un hombre va a ser su cien por ciento; perdón, están muy mal. Quiéranse, valórense”, dijo en la transmisión.

