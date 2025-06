Joana Sanz asegura que vive un “momento mágico” con su embarazo junto a Dani Alves

La reconocida modelo española, Joana Sanz, aseguró que se siente muy bien con el embarazo que está viviendo junto a su esposo, el exfutbolista brasileño Dani Alves, a pesar de todos los grandes problemas por los que atravesaron durante el jucio por agresión sexual en el que estuvo implicado el lateral y que lo forzó a estar tras las rejas por poco más de un año.

Estas declaraciones las realizó Sanz durante una entrevista ofrecida para ‘¡Hola!’, destacó que se siente bastante contenta con lo que está viviendo actualmente y espera poder mantener el ritmo familiar que ha creado junto a Dani Alves; algo que han demostrado los últimos meses ante los diversos viajes que ha realizado la pareja para poder disfrutar juntos el tiempo que vivieron separados al estar el brasileño en prisión.

“Es un momento mágico, porque estoy creando vida y me siento poderosa diciéndolo, pero también me limita en muchas cosas que en nueve meses no puedo hacer. Intento mantenerme activa, continuando mis rutinas de ejercicio, eso sí, adaptadas al embarazo”, expresó en sus declaraciones.

A pesar de esto, Joana Sanz también se mostró temerosa ante los riesgos por los que pueda atravesar el bebé debido a los largos años de tratamiento a los que se sometió para poder concebir; esto aunado a los problemas maritales que tuvo durante los últimos dos años y que por poco causan el quiebre de su relación con Dani Alves.

“Hay dudas de si es niño o niña, lo que prefiero es que venga fuerte y sano. Lo demás no tiene importancia. Quiero que me [mi hijo] sea tan fuerte como para luchar contra las adversidades de la vida y tan valiente como para dejarse abrazar”, destacó la pareja del antiguo jugador del FC Barcelona y de los Pumas de la UNAM.

“Dani siempre ha sido muy atenta conmigo, pero ahora aprovecho para que él haga cosas que a mí no me gusta hacer. Estoy viviendo el presente”, concluyó la modelo a destacar el buen trato que ha tenido Dani Alves desde que se pagó su fianza de $1 millón de dólares para salir de la prisión Brians 2 de España.

