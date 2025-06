Alicia Villarreal confirma que fue agredida por Arturo Carmona

Alicia Villarreal ofreció una entrevista al programa “Ventaneando” y aclaró unos rumores que se han registrado con Arturo Carmona, exesposo de la cantante, ya que desde hace días se comenta que cuando eran pareja, aparentemente él la habría agredido. Sin embargo, el actor ha compartido algunas historias en la red social de la camarita para negarlo, mientras que la cantante quiso expresar su opinión.

Las especulaciones surgieron por una carta que Alicia le envió a la periodista Blanca Martínez, La Chicuela, y en ella le explicaba que Arturo habría tenido un comportamiento agresivo con ella. La intérprete de “Haz lo que quieras” aclaró en la entrevista que lo que dice en el escrito sí ocurrió, pero como ha transcurrido más de dos décadas lo ha dejado pasar y fue una situación que en su momento lo llegó a disculpar, ya que considera que no es sano vivir así.

“Sí pasó en su momento, sí. Hoy en día, la persona que yo conozco es totalmente otra; no tiene una relación sentimental conmigo, ni de convivencia, ni nada. Ya es totalmente otra cosa, hemos madurado y han pasado más de 23 años. Entonces, (en su momento) lo perdoné; yo en mi corazón no guardo nada”, mencionó.

Villarreal desmintió a Arturo, dejando claro que ella envió un correo electrónico porque sí fue una situación que se presentó cuando sostenían una relación sentimental. Por ello, aprovechó para defender a La Chicuela, debido a que ha recibido una gran cantidad de comentarios negativos en su contra por revivir ese momento oscuro en medio de un conflicto legal que existe con Cruz Martínez, el actual esposo de la cantante.

La mexicana puso un alto a las opiniones en contra de la periodista, ya que no ve como algo malo el hecho de mencionar una situación que habría ocurrido, a pesar de la negativa y los constantes videos que Arturo ha subido a Instagram para defenderse de las acusaciones: “He sido clara y transparente, y hemos mantenido una amistad increíble durante muchos años. Me duele mucho que se le esté tachando y hablando de esa manera”.

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre agredir a Alicia Villarreal?

“Mi conciencia está tranquila y me quedé más tranquilo cuando (Blanca) ofreció una disculpa porque yo no entendía que el medio se puede manipular. No sé si Alicia tuvo que ver en esto, pero ella me dijo que se arrepintió de haber hecho esto; que sí fue creado, tal vez”, dijo el actor en sus historias de la red social de la camarita.

