Nydia Velázquez presenta medida para que agentes de ICE no usen máscaras en redadas y muestren identificación

Nueva York – La representante demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez, presentó la “Ley No máscaras para ICE” (No Masks for ICE Act) que busca que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no se cubran el rostro en medio de operativos y redadas y que carguen con una identificación válida con sus nombres que los acredite como efectivos de la agencia.

Velázquez, de origen boricua, introdujo la legislación en respuesta al incremento en reportes sobre agentes enmascarados realizando intervenciones en espacios de trabajo y ubicaciones sensitivas como escuelas y cortes, indica un comunicado de prensa.

Para la legisladora, los oficiales de ICE están procediendo como si fueran miembros de una policía secreta, lo que socava la confianza pública.



“Cuando los agentes del ICE ocultan sus rostros y placas, siembran el miedo y eliminan cualquier responsabilidad. Esto dificulta denunciar abusos, exigir responsabilidades a los agentes y aumenta la probabilidad de que los arrestos se conviertan en caos”, expuso Velázquez.

“Así no es como deberían operar las fuerzas del orden en una democracia. La Ley Sin Máscaras para ICE busca brindar transparencia y rendición de cuentas básicas a la aplicación de la ley migratoria”, añadió la congresista.



El fin de la medida es prohibir que los agentes del ICE usen mascarillas durante las acciones de control, excepto en casos en que sean necesarias por motivos de salud o seguridad.

Además, establece que los agentes deben usar ropa que muestre su nombre y afiliación a ICE durante los arrestos.

Parte de la propuesta de ley indica que un agente realizando una operación de cumplimiento de la ley en Estados Unidos no puede usar una cubierta facial y deberá vestir un elemento que identifique claramente su nombre y su afiliación con ICE.

En cuanto a excepciones, la pieza legislativa señala que el requisito no aplicará a un agente que esté respondiendo a una amenaza inminente a la vida o a un daño corporal grave o que esté obligado a usar equipo de protección por motivos de seguridad o médicos.

Incumplir con lo anterior, implicaría una evaluación por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“A más tardar 48 horas después de que un agente utiliza una exención bajo la subsección (a), el supervisor del agente documentará y revisará el uso de dicha exención para determinar si fue apropiado, y si el supervisor determina que dicho uso fue inapropiado, iniciará una revisión disciplinaria de acuerdo con los procedimientos”, detalla el texto del H.R.4004 introducido el jueves.

Adicional, los encargados del DHS, en este caso la secretaria Kristi Noem, deberán establecer procedimientos a través de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles de dicha agencia para asegurar que se revisen las quejas en las que se denuncien violaciones.

Por otro lado, anualmente, el DHS deberá someter al Congreso un reporte sobre cualquier acción disciplinaria como resultado de la aplicación de la ley.

“Las redadas enmascaradas son aterradoras e imposibilitan que los agentes rindan cuentas”, consideró Velázquez. “También son peligrosas. Hemos visto casos en los que la gente creía estar presenciando un secuestro, no un arresto migratorio. Ese tipo de confusión pone a todos en riesgo”, puntualizó.

La medida fue referida al Comité Judicial de la Cámara de Representantes para evaluación.

La semana pasada, Velázquez presentó junto al también demócrata, pero de California, Mike Thompson, otra medida que busca fiscalizar el proceder de los agentes de ICE.

El proyecto de ley busca prohibir que agentes migratorios federales usen indumentaria con la palabra “policía”.

Según los legisladores, al exhibir la palabra “policía” en sus uniformes, los agentes de migración confunden a la ciudadanía, intentan equiparar la gestión de los organismos de ley y llevan a una menor colaboración por parte de las personas por la desconfianza que genera.

La legislación enmendaría la Sección 287 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para añadir la siguiente disposición: “Oficiales de migración o agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluyendo oficiales y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) no pueden vestir ninguna prenda, accesorio u otros artículos con la palabra ‘policía’ mientras están en labores bajo leyes migratorias”.

