Oleksandr Usyk revela su combate soñado antes de retirarse del ring

El boxeador ucraniano y actual campeón unificado de la AMB, OMB y CMB en la división de los pesos pesados, Oleksandr Usyk, decidió hablar sobre su posible retiro del pugilismo mundial mientras se prepara para el combate que tendrá el próximo 19 de julio contra Daniel Dubois por el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) con la finalidad de convertirse en el monarca indiscutido de este renglón.

Estas declaraciones las realizó el pugilista durante una entrevista ofrecida para The Ring, donde aseguró que actualmente no piensa en el retiro de los cuadriláteros y soloestá enfocado en poder derrotar a Dubois en el Estadio de Wembley en suelo británico para poder unificar los cuatro cinturones de los pesos pesados.

“No pienso mucho en el retiro, pero a veces sí lo hago, no puedo decir ahora cuántas peleas me quedan. Ahora mismo, mi sueño continúa, pero estoy muy agradecido por mi familia y mi equipo que están conmigo… Pero aún quiero pelear en el Estadio Olímpico en Kiev, ahora no tengo idea de contra quién sería”, expresó.

Usyk tiene actualmente 38 años y esto ha generado una serie de rumores sobre su posible retiro del boxeo profesional a pesar de estar posicionado actualmente entre los mejores peleadores libra por libra del planeta; lo que demuestra que él todavía tiene muchas condiciones para seguir utilizando los guantes.

“Cuando era joven o al inicio de mi carrera, soñaba con boxear en un gran estadio como Wembley o Tottenham, ahora es real, boxeé en un gran estadio contra Anthony Joshua y fue grandioso, una gran pelea. Pero no visualizo la pelea ahora, mi enfoque es solo entrenar, descansar. No estoy visualizando la pelea porque cuando llegue a Londres, cuando suba al ring, entonces empezaré, ahora no hay necesidad de hacerlo”, destacó.

Usyk manifestó que uno de sus principales objetivos en el tiempo que le queda dentro del ring es poder pelear en el Estadio Olímpico de Kiev para poder darle una alegría a todos sus compatriotas con uno de sus duelos; algo que espera cumplir en los próximos años.

