Zurdo Ramírez ya tiene dos nombres para enfrentarse en el peso completo

El boxeador mexicano Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez manifestó su deseo de poder escalar hasta la división de peso completo con el objetivo de llevar su carrera profesional a un nuevo nivel competitivo; por lo que ya tiene pensado varios nombres para enfrentarse en el cuadrilátero entre los que destacan Anthony Joshua y Andy Ruiz.

Estas declaraciones las realizó el pugilista durante una videoconferencia con diversos medios de comunicación mexicanos, destacando que su principal objetivo a mediano plazo es poder convertirse en el campeón indiscutido de los peso crucero para poder llevar su nombre hasta lo más alto; aunque destacó que le gustaría llegar a los pesos pesados al considerar que se encuentran algunos de los mejores boxeadores del planeta.

“Es lo que yo pienso, tal vez me vaya mejor en la división de peso pesado y me gustaría ser campeón del mundo también ahí. Me gustaría pelear con Anthony Joshua, también con mi paisano Andy Ruiz, yo creo que son peleas que se me acomodan. También con Oleksandr Usyk, esas son las peleas que me gustaría buscar”, destacó.

Gilberto “Zurdo” Ramírez presume una marca invicta de 44 victorias, con 30 nocauts. Crédito: Getty Images

Actualmente el Zurdo Ramírez se mantiene como el monarca de los pesos crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB), aunque todavía desea poder derrotar a Badou Jack y a Jai Opetaia para poder ser el nuevo campeón indiscutido de las 200 libras.

“Me gustaría tener todos los títulos en crucero, ser campeón unificado en esta división, unificar todos los títulos y después subir a peso completo. Y yo creo que hasta ahí terminaría mi carrera. Para mí eso sería hacer historia”, destacó Zurdo Ramírez en sus declaraciones.

Para finalizar, el peleador mexicano destacó que está muy claro que desea finalizar su carrera profesional dentro de los pesos pesados; sostuvo que es una idea que ha mantenido durante varios años mientras conquista el peso crucero, por lo que está consciente de poder avanzar a dicha posición en unos dos o tres años.

“Me ha sentado muy bien esta división (crucero). Pero en dos o tres años me gustaría subir a peso completo también”, concluyó el Zurdo Ramírez.

