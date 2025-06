Bernie Sanders anuncia respaldo a Zohran Mamdani por la Alcaldía de Nueva York

Las elecciones primarias por la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York arrancaron oficialmente el sábado pasado, con las votaciones anticipadas. Y de cara a la culminación del proceso electoral, pautada para el próximo martes 24 de junio, el candidato progresista Zohran Mamdani sigue creciendo en popularidad y acumulando respaldos importantes para su campaña, esta vez con el apoyo del líder demócrata Bernie Sanders.

El senador y excandidato presidencial declaró su apoyo al asambleísta de 33 años, quien ha centrado su campaña por la Alcaldía de la Gran Manzana en hacer que los neoyorquinos puedan vivir con mayor asequibilidad en la ciudad. Para ello propone la construcción de 200,000 nuevas unidades de vivienda asequible, congelamiento de las rentas, autobuses públicos gratuitos, la reducción de multas y tarifas para los pequeños negocios, inversión en servicios de salud mental, supermercados de propiedad municipal, cuidado infantil gratuito universal y un aumento del salario mínimo.

“Este programa se financiará pidiendo a las corporaciones y al 1% más rico de los neoyorquinos que paguen su parte justa de impuestos“, recalcó Bernie Sanders, al referirse al plan de gobierno de Mamdani que críticos afirman que no es realista. “Necesitamos una nueva política y un nuevo liderazgo que esté dispuesto a enfrentarse a los poderosos intereses corporativos y a luchar por la clase trabajadora. Y Zohran Mamdani está llevando a cabo una campaña de base inspiradora”.

El senador manifestó que lo que permitirá que el aspirante demócrata pueda usar la Alcaldía para trabajar por las comunidades vulnerables y la clase trabajadora es que no tiene compromisos con donantes millonarios.

“A diferencia del establishment demócrata corporativo, Zohran está financiando su campaña principalmente con pequeñas donaciones, incluyendo más de 27,000 contribuciones individuales”, aseguró el líder progresista, quien al igual que Mamdani ha criticado fuertemente a Cuomo por haber recibido millones de dólares de corporaciones para su campaña e incluso donantes de Trump.

Bernie Sanders anuncia su apoyo a Zohran Mamdani para ser Alcalde de NYC. Crédito: Cortesía campaña Mamdani | Cortesía

“Las respuestas no serán fáciles, pero algo sí sé: no se resolverán con un establecimiento demócrata que depende de super PACs financiados por multimillonarios que no se preocupan en lo más mínimo por las necesidades de las familias trabajadoras”, advirtió Sanders.

“Nuestro país enfrenta una elección fundamental: ¿Seguiremos con una política dominada por las corporaciones y dirigida por multimillonarios, o construiremos un movimiento de base impulsado por personas comunes, comprometidas con la lucha contra la oligarquía, el autoritarismo y la cleptocracia (Sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos?”, dijo el senador demócrata.

“Las primarias demócratas de la Ciudad de Nueva York representan una decisión clara sobre el camino a seguir. Nueva York, como otras grandes ciudades del país, enfrenta enormes desafíos que probablemente se agraven con las políticas reaccionarias de Trump”, agregó Bernie Sanders, quien se sumó así al apoyo que ya le dieron al aspirante a la Alcaldía otras figuras progresistas como la congresista Alexandria Ocasio-Cortéz.

Tras recibir el apoyo de Sanders, el candidato por la Alcaldía, quien aparece en segundo lugar en la mayoría de los sondeos de intención de voto y en primer lugar en una encuesta de Public Policy, aseguró que el respaldo de su mentor le dará todavía más impulso a su campaña entre los votantes, a quienes les insiste que lo apoyen en las urnas.

“Como para tantas personas en este país, Bernie Sanders ha sido la figura política más influyente en mi vida. En el centro de nuestra visión para Nueva York está la convicción de que sólo mediante un liderazgo valiente que priorice las necesidades del 99% por encima del poder del 1% podemos derrotar el auge de la oligarquía y el autoritarismo”, le dijo Mamdani a El Diario.

“No hay que confundirse: la oligarquía está en juego en esta elección. Andrew Cuomo es el candidato de una clase de multimillonarios que está asfixiando nuestra democracia y expulsando a la clase trabajadora de nuestra ciudad”, agregó el aspirante a llevarse la nominación demócrata por la Alcaldía para desbancar en noviembre al actual alcalde, Eric Adams, quien se lanzará como independiente. “Como alcalde, me esforzaré cada día por estar a la altura del ejemplo del senador Sanders, haciendo de Nueva York una ciudad asequible”.