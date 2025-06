Con debate lleno de ataques se cierra cara a cara por la Alcaldía de NYC: Cuomo y Mamdani a la delantera

Este jueves en la noche se llevó a cabo el último debate de los candidatos demócratas por la Alcaldía de Nueva York, organizado por NY1, y en su último cara a cara, lleno de ataques mutuos, los aspirantes a desbancar de la Alcaldía a Eric Adams, intentaron convencer al electorado de que cada uno es la mejor opción para la Gran Manzana. Sin embargo, de cara a las elecciones, que comenzarán este sábado 14 de junio, la atención se centró en el exgobernador Andrew Cuomo y el asambleísta progresista Zohran Mamdani, quienes van a la delantera en las encuestas.

Los líderes de la contienda demócrata por la Alcaldía intercambiaron ataques durante el encuentro de dos horas en el John Jay College, donde Brian Lehrer, de WNYC, Errol Louis, de NY1, y Katie Honan, de The City fueron los moderadores.

Mamdani intentó mostrar a Cuomo como un aspirante corrupto que ha recibido millones de dólares para su campaña de los mismos multimillonarios que apoyaron a Donald Trump para llegar a la Presidencia, mientras que Cuomo pintó a su rival como un político sin experiencia que no está preparado para liderar los destinos de la Ciudad de Nueva York.

“Este es un hombre que no ha hecho nada. No ha logrado nada”, dijo Cuomo sobre el asambleísta de 33 años, quien se ha convertido en la gran sorpresa de los comicios y quien sigue subiendo en las encuestas con su plan para hacer de la ciudad un lugar asequible. “Y ahora, encima de todo eso, está Donald Trump, la que considero la mayor amenaza. Poner a una persona sin experiencia en este puesto en este momento es imprudente y peligroso. Que ahora busque ser Alcalde me da risa”.

Mamdani, quien además criticó al exgobernador por no saber pronunciar su apellido correctamente, arremetió contra el legendario político y le recordó la lista de escándalos y acusaciones que ha enfrentado y que lo llevaron a renunciar a su cargo en el 2021.

“Yo nunca he tenido que renunciar por desgracias. Nunca he hecho recortes al Medicaid, nunca he robado millones de dólares a la MTA, nunca he acosado sexualmente a 13 mujeres ni me han demandado, porque no soy usted señor Cuomo. Mi nombre es Mamdani“, dijo el político, de 33 años.

Zohran Mamdani aparece en una encuesta superando a Cuomo. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

El ex Contralor Scoot Stringer, quien está relegado en las encuestas, intentó dirimir la pelea entre Cuomo y Mamdani y tras elogia a cada uno asegurando que el exgobernador tiene experiencia y el asambleísta tiene vision, agregó que sólo él cuenta con ambas cosas para ser el mandatario de la Gran Manzana.

Sobre la manera en que defenderán a la comunidad inmigrante de los ataques orquestados por la administración Trump, el exgobernador Cuomo advirtió no solo que defenderá las leyes de ciudad santuario de la Gran Manzana, sino que mencionó que con él como Alcalde, Trump no se atreverá a enviar a la Guardia Nacional ante eventuales manifestaciones. “Tenemos al NYPD, la fuerza policial más grande del país. Y Trump solo comienza peleas que puede ganar, y él no puede ganar una pelea contra mí como Alcalde de Nueva York”, mencionó el aspirante, de 67 años.

Mamdani también advirtió que defenderá a los inmigrantes de la ciudad y tras denuncia que actualmente en algunos operativos de ICE ha habido participación del NYPD, que viola las leyes de ciudad santuario, recalcó que bajo su Alcaldía eso no ocurrirá.

“No ayudaremos a las agencias de Trump. Trump no cree en la ley”, agregó el candidato, al tiempo que negó que planee recortarle fondos a la policía, asunto que califica como una de las grandes mentiras que sus rivales han intentado decir sobre su agenda de gobierno.

El candidato a la Alcaldía de NYC, Andrew Cuomo, en una visita a El Bronx. Foto Campaña Cuomo. Crédito: Campaña Cuomo | Cortesía

El contralor municipal, Brad Lander, quien va en tercer lugar en las encuestas, y quien este viernes inició una campaña para pedir a sus simpatizantes que lo ubiquen en las votaciones en primer lugar de preferencias y en segundo lugar a Mamdani, intentó ganar fuerza en el debate y le propinó un par de golpes certeros a Cuomo.

Uno de ellos tuvo que ver con las acusaciones de acoso sexual contra el exgobernador y otro cuando el exmandatario se refirió a los inmigrantes como “ilegales”, ante lo que el Contralor dijo: “¿cómo los llamaste?, haciendo que Cuomo reculara y cambiara la palabra por “indocumentados”.

“Andrew, admitiste en ese momento que llamaste a una empleada de 25 años a tu oficina y le preguntaste si había tenido parejas mayores y si estaba disponible, e insinuaste que buscabas pareja. Todos aquí saben que acosaste sexualmente a mujeres, que creaste un ambiente laboral tóxico”, le dijo Lander a Cuomo.

El contralor Brad Lander asestó duros golpes contra Cuomo. Foto fernando Martínez Crédito: Fernando Martínez | Impremedia

Los otros candidatos que asistieron al debate fueron la presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams; el senador estatal de Brooklyn, Zellnor Myrie; el excontralor municipal, Scott Stringer; y el empresario Whitney Tilson.

Las elecciones primarias oficialmente serán el 24 de junio, pero a partir de este sábado se dará inicio a la jornada de voto anticipado, derecho que tienen los neoyorquinos desde el 2019 para acudir a los puestos de votación a ejercer su derecho al sufragio de manera adelantada.