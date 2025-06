Martín Nervo se despidió con emotivo mensaje de los Rojinegros del Atlas 

El histórico jugador argentino de los Rojinegros del Atlas, Martín Nervo, abandona formalmente las filas del club luego de seis años en los que logró conquistar dos títulos de la Liga MX y se convirtió rápidamente en una de las figuras más queridas dentro de la organización azteca.

Nervo recibió el pasado miércoles la noticia que no entraba en los planes para el torneo Apertura 2025 de la Liga MX a poco menos de un mes del inicio de la temporada; esta decisión representó un duro golpe para el jugador que estaba confiado en poder mantenerse dentro de los Zorros por mucho más tiempo.

En declaraciones ofrecidas durante una conferencia de prensa el jugador destacó que formar parte de los Rojinegros del Atlas ha sido una de las mejores cosas en su carrera como profesional; aunque reconoció que no era la forma en la que quería irse e instó al resto de sus compañeros a seguir luchando para poder tener un buen papel dentro del certamen.

“No era como yo lo esperaba cerrar el ciclo de esta manera en el club, siento que hay formas mejores, pero se dio así, tenía dos caminos, enojarme con todos o darle para adelante y pensar en lo que viene, es triste irse así de un club en el que estuve mucho tiempo, pero también formará parte de mi fortalecer para mi futuro, entender mejor las cosas, los momentos, las maneras y sobre todo las personas”, expresó.

Guadalajara, Jalisco, 5 de abril de 2025. , durante el partido correspondiente a la jornada 14 del torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Rojinegros del Atlas y los Bravos de FC Juárez, realizado en el estadio Jalisco. Foto: Imago7/ Jair Terán

“No esperaba irme de esta manera, pero así es y acepto. En estos días me he dado cuenta que es muy lindo levantar trofeos, pero que el éxito es otra cosa, la cantidad de muestras de cariño que, recibido estos días, yo ya gané. Ahí me di cuenta que gané, me voy feliz por todos estos años y sé que en algún momento voy a volver, me voy tranquilo, siempre lo he dado todo y eso es lo que importa al final del camino”, agregó.

Para finalizar, Martín Nervo decidió enviarle un mensaje de agradecimiento a la organización y a la fanaticada por los seis años que le permitieron jugar dentro de sus filas; esto en medio de un proceso en el que ahora tendrá que buscar un nuevo equipo para poder mantener activa su carrera como jugador profesional.

“No sucede que un jugador esté tanto tiempo en el club y estoy muy agradecido, acá ahora hay un aficionado más, Atlas y Martín Nervo va a ser un amor para toda la vida, eso lo aseguro, no lo va a cambiar nadie. Estoy agradecido con la gente, me han brindado años maravillosos”, finalizó.

