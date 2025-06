Mamá de Geraldine Bazán se siente atacada tras el distanciamiento con su hija

Geraldine Bazán confirmó que la relación con su mamá, Rosalba Ortiz, está fracturada desde hace mucho por haber mencionado cosas de su vida personal frente a los medios de comunicación. Por ello, la progenitora de la actriz ofreció una entrevista a “Ventaneando” y contó lo compleja que se ha vuelto su vida desde que ella hizo ese detalle público.

Rosalba mencionó que todo para ella ahora es más complejo porque se ha convertido en motivo de risas para muchos por su relación con Geraldine: “El hecho de que mi hija esté molesta conmigo, que se distanció y que haya dicho esto públicamente ha provocado que personas perversas se burlen de mí y digan ‘ay, tu hija no te quiere‘. Yo siempre saldré a dar la cara, aunque mi hija me dice que ya sabe defenderse sola”.

La abuela de las hijas de Geraldine dijo que no está de acuerdo con la forma en que decidió llevar la situación al hablar de más con la prensa, considerando que no le gusta hacer muchos detalles públicos, a menos que sea estrictamente necesario, y siempre ha optado por mantener el silencio en lo que respecta a su vida personal para no causar mayor controversia.

“La distancia no debe ser ley del hielo. Ella está distanciada, yo no. La distancia no debe ser ley del hielo o liberarse totalmente. A mis hijos no les doy dinero, pero tampoco les pido, y por eso me he sentido con la libertad de opinar. Yo le hablé a mi hija y me dijo: ‘tú no te metas’. Si alguien me pregunta, yo voy a contestar”, manifestó.

Ortiz, durante la entrevista en “Ventaneando”, explicó que nunca tuvo la intención de hacerle daño con sus revelaciones, pero parece que terminó generando todo lo contrario, porque Bazán no piensa lo mismo que ella. Además, dijo que no comprende cómo es justo que las cosas con su ex, a quien se le acusa de infiel, sí estén bien, pero con ella no.

“No me regañes, hija, yo soy tu mamá. Jamás dije nada contra mi hija, ni mucho menos; sí contra quien le hizo daño, y aun así respetaba a Gabriel porque es el padre de mis nietas. No me regañes, hija, yo soy tu mamá y yo voy a seguir diciendo lo que crea conveniente porque tú no ves. Perdón por estas lágrimas”, agregó.

